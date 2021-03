Nicolas Raskin avant Genk - Standard : "Oui, la finale de Coupe est dans nos têtes"

Ce vendredi soir, 20h45, le Racing Club de Genk reçoit le Standard en ouverture de la 31e journée de championnat. Le Standard (12e) veut la victoire pour encore croire au top 8. Les Limbourgeois veulent s’arrimer à la 3e place. Des ambitions différentes qui se rejoignent toutefois dans la volonté des deux formations de marquer le coup à quelques semaines de la finale de la Coupe de Belgique prévue dans cinq semaines.

Même si comme l’affirme le jeune milieu de terrain, Nicolas Raskin, " les quatre prochains matches de championnat sont autant de finales. En étant le Standard, on se doit d’être mieux classé que cela. Du coup, les quatre prochains matches vont être très importants pour que nous rencontrions nos objectifs. "

La coupe reste néanmoins le chemin le plus direct pour rallier l’Europe…

" Certes mais si cela ne tourne pas comme nous l’entendons, on nourrira plein de regrets. Et un club comme le Standard ne peut pas se dire qu’il va tout miser sur la Coupe. Et mettre le championnat de côté. Et je le redis, nous ne sommes pas classés comme nous le devrions. Surtout quand vous regardez nos matches en Coupe et la manière avec laquelle nous les avons abordés. Mais il est vrai que nous avons connu pas mal de mauvaises séries. Nous savons toutefois ce qu’il faut faire pour être plus régulier.

Croyez-vous toujours aux playoffs 1 ?

" Moi je suis ambitieux et tout le noyau est ambitieux. Mais on ne va pas se mentir, quand tu vois le classement et les rencontres de toutes les équipes, c’est compliqué. Mais comme le dit le coach, tant que mathématiquement c’est possible, on va toujours y croire. Le Standard est féru des retournements de situation vous savez. "

Que devriez-vous faire en plus pour y parvenir ?

" Ces dernières semaines nous avons surtout souffert d’un manque d’efficacité. Regardez les occasions que l’on s’est forgées à Eupen et à Mouscron… Tout le monde dit que nous avons mal joué mais je ne suis pas d’accord… Si nous en avions mis deux au fond, tout le monde aurait dit que nous avions fait un bon match. Contre Genk, nous devrons être très rigoureux tactiquement. "

Le match contre Bruges est en ce sens, un adjuvant moral…

" Cela nous a donné un solide boost car nous devions prendre une revanche après la défaite subie là-bas en championnat. On y avait perdu sans avoir bien joué. On avait abordé cette rencontre de Coupe comme une tout autre rencontre. Nous étions prêts et on est allé chercher la qualification. Vous savez, les matches de Coupe et les matches de championnat ce sont vraiment des choses différentes. Mais nous voulons nous focaliser, pour le moment, sur le championnat. Il nous reste quatre matches pour essayer d’accrocher les playoffs. Et on se doit de les accrocher. On va se donner à fond. Et puis on pensera à la finale. Malgré nos séries difficiles, la confiance n’a jamais quitté le groupe. C’est ce qui nous a permis de faire de bons résultats en Coupe. "

Que vous inspire cette équipe de Genk ?

" C’est une très bonne équipe constituée de très bons joueurs. Ils ont mis Anderlecht en difficulté. Un adversaire à prendre très au sérieux. Mais vu notre position, qu’il s’agisse de Beveren (avec tout mon respect) ou Genk, on doit aborder tous les matches de la même façon. "

Que pensez-vous de la communication plutôt cash de votre entraîneur, Mbaye Leye ?

" Pas de souci. Je crois que ce sont parfois les journalistes qui interprètent le tout d’une certaine façon. Le coach a toujours été le même avec nous. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Le groupe a un très bon rapport avec le coach. On connaît nos objectifs mais malgré tout, il faut reconnaître que cette saison n’est pas une saison ordinaire. Certes on est 12e mais voir autant d’équipes en aussi peu de points, ce n’est jamais arrivé. L’absence de nos supporters aussi nous coûte pas mal de points. Nous ne sommes pas à notre place. On est une équipe très jeune aussi… Peut-être que parfois il nous manque un peu de roublardise pour gagner certaines rencontres. Mais ça va aller de mieux en mieux."