Nicolas Raskin après son but : "J'avais à coeur de marquer contre Charleroi"

Le jeune milieu du Standard Nicolas Raskin a démontré une fois de plus tout son talent lors de la victoire 1-2 du Standard à Charleroi, lors de laquelle il a inscrit le deuxième but de son équipe.

Un but qu’il commente au micro d’Eleven Sports : "Je récupère le ballon, Selim Amallah contrôle bien mais je suis face au but, alors je prends le ballon avec moi, j’élimine le défenseur, je tire et ça rentre. J’avais délivré que des assists, alors ça me tenait à coeur de marquer surtout contre Charleroi. C’est un souvenir pour la vie."

Si le milieu du Standard a pris le dessus sur le milieu carolo aujourd’hui, surtout en première mi-temps, c’est avant tout grâce au système qu’a mis en place Philippe Montanier : "Le coach a bien analysé. Il a mis en place une défense à 5, qui permet à Bokadi, Zinho et Noé Dussenne de monter, et ça nous permet donc à Cimirot et moi de jouer plus haut".

Par rapport au match face à Fehervar jeudi passé en Europa League, Philippe Montanier a effectué quelques changements, ce qui ne semble pas gêner Nicolas Raskin : "Au Standard, il n’y a pas de différence de niveau, tout le monde mérite de jouer. Tapsoba a joué à merveille, Balikwisha marque depuis deux rencontres, il est super bien. Il y a encore Pavlovic, Sissako et Joachim Carcela qui vont arriver. On a une jeunesse qui va être très intéressante."