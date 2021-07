Nicolas Penneteau, ancien gardien de Charleroi, signe à Reims et évoluera avec Thomas Foket et Wout Faes

Penneteau: "C’est rare dans une carrière de voir ces moments-là et il faut en profiter un... Le Standard s’est incliné 2-0 face à un bon Charleroi lors de la 28e journée de Pro League. Si les sentiments étaient négatifs côté visiteurs, à l’inverse, Charleroi était ravi du résultat. Pour Nicolas Penneteau, "c’est rare dans une carrière de voir ces moments-là et il faut en profiter un maximum. Je n’ai pas eu grand-chose à faire, on a bien défendu et c’est largement mérité. On savait que le Standard avait cette faculté du jeu long et on a bien coupé les courses. On montre qu’il ne faut pas que le physique mais aussi la tête."