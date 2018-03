Nicolas Lombaerts : "Si j'avais su pour Marc Coucke, je ne signais pas à Ostende"

Meilleur étranger de l’histoire du Zenit St-Pétersbourg, icône des fans russes, il rêvait de jouer avec les Diables le Mondial dans son pays d’adoption. Au vrai, il se prépare… aux Play-Offs 2. Le défenseur ostendais évoque les hypocrites du foot, son goût pour la Bourse, le Musée de l’Hermitage et les filons de Marc Coucke. Sans oublier la conjugaison russe, Vladimir Poutine, le foot à la télé et… les babouchkas. Nicolas Lombaerts passe "Sur le Gril". Il arrive confus, une heure plus tard que prévu… à cause d’un contrôle dopage inopiné qui a traîné. Courtisé voici un an par Anderlecht, Bruges et Gand, le Brugeois avait opté pour le projet ostendais, séduit par les ambitions de Marc Coucke. Aujourd’hui, il doit regarder vers le bas… même si Ostende a dimanche, entre ses pieds, le sort du Standard en Play-Offs 1. "J’ai signé pour 3 ans avec la promesse du Président de jouer le top 3 belge, en titillant les deux géants Anderlecht et Bruges" explique Nicolas Lombaerts. "Aujourd’hui, je vais devoir me farcir les Play-Offs 2, je n’avais pas rêvé de ça, mais on va y survivre, il y a plus grave dans la vie. Je suis très heureux sur le plan privé et j’ai retrouvé mon niveau sportif, c’est tout ce qui compte. Mais c’est vrai : à refaire, je ne signe pas ici..." Car depuis sa signature en juin 2017, rien n’a tourné rond sur la Côte : un début de saison catastrophique suivi du départ de M arc Coucke à Anderlecht. "Tout s’est enchaîné : on a joué sous pression permanente, j’ai fait des matches ‘de merde’ (sic), il me manque l’adrénaline que l’on vit au quotidien dans les clubs du top car la pression pour le maintien est un autre stress. Quant au départ de Coucke, parler de trahison est un grand mot… mais c’est vrai, je suis déçu : je suis venu pour lui, il avait de grandes ambitions, je n’ai pas signé pour jouer la 10e place. Je pensais que ce club était stable, je me suis trompé, mais comment aurais-je pu prédire tous ces événements ?"

Salaire de plomb Luc Devroe, Nicolas Lombaerts, Marc Coucke - © KOEN BLANCKAERT - BELGA Son nom a même circulé au Parc Astrid pour la saison à venir, dans la foulée de Marc Coucke et Luc Devroe. Le nouveau boss mauve concrétiserait ainsi ce que le duo Vanden Stock-Van Holsbeeck avait raté l’été dernier, lors des négociations avortées avec le Zenit. "J’ai lu ça aussi, mais on ne m’a rien proposé jusqu’à présent. Peut-être repartirais-je à l’étranger, je ne sais pas, j’attends. Le nouveau Président ostendais nous a promis de garder le cap, mais ses moyens sont limités, donc il sera plus réaliste que Coucke. Mon salaire est élevé et j’ai 33 ans dans quelques jours : la prochaine direction voudra peut-être faire confiance aux jeunes… et mon salaire lui permettrait d’en payer trois (rires). J’attends un entretien avec Hugo Broos." Quant au passage de Coucke à Anderlecht, il prédit un fameux choc de cultures. "Je connais bien mon ex-Président, on a déjà parlé business ensemble. Il a le profil pour réussir partout où il passe, il transmet son enthousiasme mais il va solidement changer les mentalités au parc Astrid. Il a des idées, il a une vision, il est aussi très exigent et très structuré. Ça promet à Anderlecht : je conseille d’ailleurs aux gens sur place de changer, sinon…"

Boursicoteur Nicolas Lombaerts - © MIKE KIREEV - BELGAIMAGE Nicolas Lombaerts n’est pas un footeux comme les autres : lui-même s’est déjà lancé dans l’entrepreneuriat, il a placé une partie de son argent en Bourse, il a investi dans un réseau de boulangeries et dans un fond financier. "Je ne suis pas entrepreneur dans l’âme car je n’aime pas le risque, mais je me fais conseiller et j’ai besoin de projets. Je me donne encore 3-4 ans dans le foot, puis je me lancerai. Je reçois déjà des propositions, je reprendrai peut-être des études de Droit entamées jadis. Je pourrais faire avocat, notaire, que sais-je encore… Je suis aussi la politique, je m’énerve souvent devant les débats télé. En fait, je m’intéresse à tout… même aux bagnoles et aux jolies gonzesses, un thème classique dans les vestiaires…" (rires) Dans moins de 100 jours, débutera la Coupe du Monde en Russie : "sa" Coupe du Monde, celle dont il aurait bien voulu être. "Je sais que les Russes vont mettre les petits plats dans les grands, ils sont très patriotes et ont le désir de montrer leur meilleur visage au monde. Poutine en fait une affaire personnelle, il est très malin pour ça : il utilise son image négative en Europe et aux Etats-Unis pour dire à sa population ‘Vous voyez, ils sont contre nous…’ En Russie, Poutine est très aimé : les Russes ont toujours aimé avoir un leader fort… Mais je m’attends à une belle Coupe du Monde, sans soucis de sécurité."

Les Diables, c’est fini… Nicolas Lombaerts - © ERIC LALMAND - BELGA Avec ses 39 sélections (et 65 caps…), Lombaerts a longtemps campé l’un des cadors de la défense de Wilmots, avec les Kompany, Vermaelen, Vertonghen et Alderweireld. Aujourd’hui, après 2 années de galère, la roue a tourné. "Je serais l’homme le plus heureux du monde si j’étais repris pour le Mondial, car c’est un peu chez moi. Mais je dois être honnête et réaliste : les Diables Rouges, pour moi c’est du passé… Je n’ai pas du tout joué lors de ma dernière saison au Zenit, puis j’ai raté mes débuts à Ostende. Aujourd’hui, j’ai retrouvé mon niveau, mais même si je suis élu Homme du match chaque semaine, je ne me fais pas d’illusions. Si Martinez me suivait, son staff aurait gardé le contact avec moi : or, je n’ai plus aucune nouvelle. Le championnat belge est plus faible que l’anglais, l’espagnol ou même le russe : c’est plus facile de ne pas sélectionner un type d’Ostende qu’un de Chelsea ou City." Et si en juin-juillet, les Diables devaient aller au bout, il n’en concevra pas trop d’amertume. "J’ai déjà raté les JO 2008 et l’Euro 2016, il faut croire que j’ai la guigne. Mais je n’ai pas besoin d’être sélectionné pour connaître et apprécier la vraie Russie. J’étais à la Coupe du Monde 2014… et je n’ai rien vu du Brésil. Mais c’est vrai, les Diables ont les qualités pour gagner le trophée, c’est aussi le bon moment : après, la défense sera trop âgée. Mais il faudra avoir tous les détails avec nous car les concurrents sont là, l’Allemagne, le Brésil, l’Argentine, l’Espagne, la France… Le meilleur Diable Rouge ? Kevin De Bruyne… mais je vous le dis comme ça, sur base de quelques extraits vus à la télé. J’adore jouer au foot… mais regarder un match complet ne m’a jamais intéressé !"

"Je me sens plus Russe que Belge…" Nicolas Lombaerts - © MIKE KIREEV - BELGAIMAGE À St-Pétersbourg, Lombaerts a conservé un statut d’icône : avec ses 10 saisons au Zenit, il est l’étranger y ayant joué le plus longtemps. "Derrière leur image de gens froids, les Russes sont très chaleureux : quand ils te font confiance, ils vont se couper en quatre. Quand j’y retourne, je m’y sens chez moi : je pourrais y vivre le restant de mes jours. Les gens t’abordent dans la rue et te félicitent de ta réussite sans te juger : il n’y a pas de petites jalousies comme en Belgique où on te montre du doigt dès que tu fais carrière. Maintenant, je reconnais que je faisais partie des privilégiés et qu’il y aussi beaucoup de pauvreté en Russie. Mais je me sens plus proche de la mentalité russe que de la petite mentalité belge…" Chez lui, il a d’ailleurs gardé une trace tangible de ses racines à l’Est : une collection de… poupées russes, les fameuses babouchkas. "En souvenir de mes années au Zenit, j’avais commandé à un artisan local une grande babouchka dont je suis l’image extérieure… avec 24 poupées dedans : celles des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué là-bas. C’est magnifique : je vais la mettre un de ces jours sur Instragram…"

Féru de culture Amateur d’art, Lombaerts n’a jamais caché avoir ses entrées au Musée de l’Hermitage de St-Pétersbourg. "C’est l’un des plus beaux musées du monde. Il renferme d’incroyables collections. Mais plus que les tableaux, c’est l’architecture des lieux qui me fascine : c’est un bâtiment magnifique, dont je n’ai jamais réussi à faire le tour complet." L’amour de la culture russe : au point de pratiquer couramment… l’idiome local. "Au début, j’ai eu un peu de mal avec le Russe, car il y a beaucoup de conjugaisons et de déclinaisons. Mais je trouvais normal de connaître la culture locale. Partout où je vais, je fais pareil. Si un jour, j’habite l’Afrique, ce sera le cas aussi. J’aime voyager, sans être un grand aventurier : quand je voyage, je me renseigne toujours pour un bon hôtel (rires)." Et le Russe, il le pratiquait en ville, sur le terrain… et juste avant le match. "Avant chaque match, la sono diffusait l’hymne national et, à force, je le connaissais par cœur. La télé russe m’a même fait venir en studio juste pour le chanter : c’est peut-être pour ça que je suis si apprécié là-bas (rires). Mais je rassure tout le monde, je connais aussi la Brabançonne !"

Laisser vivre Nicolas Lombaerts - © YORICK JANSENS - BELGA Aujourd’hui, le produit du Club Bruges parti très jeune à Gand (car au Breydel, on ne lui prédisait aucun avenir…) a réussi au-delà de toute espérance : il est multimillionnaire… "Ma plus grande fierté, ce sont mes 10 années au Zenit. Mais plus encore, c’est d’avoir fait mon trou : je n’avais même jamais imaginé être un jour joueur en D1 belge… " Un Club de Bruges à l’égard duquel il n’éprouve aucune amertume : " Bruges sera champion, vu tous leurs points d’avance mais aussi la qualité de leur noyau, ils ont les meilleurs joueurs." Au même moment, Lombaerts bouclera ses Play-Offs 2 avec le KVO. En regardant ce qu’il a, plutôt que ce qu’il n’a pas. "Laisser vivre chacun selon son désir, sans jalousie ni aigreur, c’est ma philosophie. Mais quand je raccrocherai, je ne regretterai rien. Et surtout pas tous les hypocrites qui peuplent ce milieu…"

"Sur le Gril", un rendez-vous hebdomadaire d’Erik Libois à retrouver sur Vivacité ce samedi soir à 22h10 et ce dimanche vers 16h30. Et le lundi en télé dans La Tribune.