Nicolas Gavory : " Le titre ? On n'en parle pas au vestiaire… "

Entre deux draches belges, il déboule à l’interview, barbe fournie mais sourire timide. Arrivé cet été en provenance d’Utrecht (Pays-Bas), Nicolas Gavory préfère parler avec ses pieds qu’avec sa bouche. Les réponses sont brèves mais aussi précises que ses coups de patte : piston de couloir, le garçon a un gros moteur… et aussi un fameux pied gauche.

" Mon intégration s’est très vite accomplie, grâce au très bon accueil du vestiaire, j’avais à cœur de faire les choses bien mais tout le monde m’a vraiment aidé " sourit le joueur formé à l’AJ Auxerre, club longtemps incarné par la légende Guy Roux… et dont la conciergerie était justement assurée par les parents Gavory.

" Vous savez, tous les vestiaires du monde sont les mêmes : il y a forcément de la concurrence, c’est la loi du haut niveau mais, jeunes ou moins jeunes, on vit bien ensemble et le groupe est sain. De toute façon, si chacun commence avec ses états d’âme, ça va ressentir sur le terrain : on vise haut cette année et ce n’est pas avec des caprices qu’on va y arriver ensemble… Le titre ? On n’en parle pas au vestiaire : on prend les choses match par match, on veut d’abord assurer la qualification pour les Play-Offs 1. Si le duel de samedi contre Genk est celui de l’ancien et du futur champion ? On va tout faire pour ! " (sourire)

" J’ai mon plan de carrière en tête… "

Recruté pour 3 millions d’euros, Nicolas Gavory émarge au gros recrutement engagé très tôt par le Standard, pour la fameuse 2e saison de Michel Preud’homme, traditionnellement plus performante dans tous les clubs où il pose ses bagages.

" Je suis séduit par le foot belge, qui est un championnat athlétique, avec du rythme et de bons joueurs, très suivi aussi par les recruteurs. Je ne cache pas que j’ai moi aussi mon plan de carrière en tête, et que cette étape belge fait partie de mon raisonnement. Mais chaque chose en son temps : un plan de carrière est parfois contrarié par une blessure ou un coach qui ne croit pas en vous. D’abord donc le Standard : je me sens très bien ici et je connaissais le club, qui reste un grand nom du foot européen vu son historique. Si je connaissais certains joueurs d’ici ? Euh… ça non, honnêtement. " (sourire)

" Plutôt sauver un but qu’en marquer un… "

Ancien médian offensif reconverti en back, le Français ne le vit pas comme un pas en arrière. Il faut dire que les défis, il connaît : repassé par le 3e échelon hexagonal (Béziers, en National), il a re-gravi les échelons pour retrouver le plus haut niveau.

" J’ai signé pro très jeune à Auxerre, mais j’ai été victime d’une pubalgie, qui m’a laissé un an sur la touche. Puis j’ai rompu mon contrat à l’amiable pour gagner du temps de jeu plus bas. Je savais qu’en bossant, je remonterais au plus haut niveau. Je ne suis pas du genre à me reposer sur mes lauriers, je travaille mes points faibles, comme ma concentration, et je perfectionne mes points forts, comme mon pied gauche sur phase arrêtée, qui a toujours été une facette importante de mon jeu. Devenir défenseur n’a pas été un clic évident au début, mais dans le foot moderne, c’est aussi valorisant car les flancs participent au jeu offensif. Ça me permet aussi d’être plus flexible tactiquement : défensivement, mes consignes sont très précises, mais pour les coups offensifs, j’ai le droit d’y aller au feeling. Et pour moi aujourd’hui, sauver un but est autant… si pas plus gratifiant qu’en marquer un ! "

" À la séance-vidéo, je suis au fond… mais je ne dors pas ! "

Écarter les lignes, arpenter son flanc, casser les lignes de passes adverses et alimenter Renaud Emond ou Obbi Oulare de ses centres précis : la feuille de route de Nicolas Gavory délivrée par Michel Preud’homme est claire.

" Je ne vous étonnerai pas en vous disant que le coach est très méticuleux, il me fait profiter de son vécu et de son expérience. La tactique m’intéresse et aux séances vidéo, je suis en effet assis au fond la classe… mais non, je ne dors pas ! " s’esclaffe le Français… qui sourit mystérieusement quand on lui demande qui sont les habituels " dormeurs ".

Admirateur de Jordi Alba, Lucas Hernandez, David Alaba et Fernand Mendy (" J’observe à la télé les joueurs qui évoluent à mon poste… mais sans pour autant refaire leurs gestes le lendemain à l’entraînement ! "), Gavory n’a pas hésité à quitter Utrecht après une seule saison marquée par d’excellentes statistiques. Douze mois plus tôt, il avait déjà franchi le Quiévrain et la Moerdijk pour se lancer un nouveau défi.

" Je n’ai jamais eu peur de prendre des risques en quittant mes clubs quand tout allait bien. Je fonctionne au défi. En signant à Utrecht, je voulais découvrir un nouveau foot et une nouvelle culture : c’est Didier Martel, un Français chargé du recrutement à Utrecht, qui m’a proposé le projet. C’était déjà lui qui avait débauché Sébastien Haller… qui a rejoint ensuite West Ham pour 50 millions, et qui est sans doute le meilleur joueur que j’ai côtoyé. "

" L’Equipe de France ? Pourquoi pas un jour… "

Mais Nicolas Gavory est aussi de la génération 1995, qui a produit des joueurs de renom en Equipe de France.

" Chez les Bleuets, j’ai côtoyé Anthony Martial, Adrien Rabiot et Clément Lenglet. Le seul avec qui j’ai encore des contacts aujourd’hui, c’est Clément : le foot est un monde où chacun s’occupe de soi, c’est dur de garder des amitiés solides ou de forger la confiance. Si j’aurais pu aujourd’hui être à leur place ? Personne ne le sait… et moi, je me concentre sur ma carrière. Le facteur chance joue un rôle important, mais rien n’est perdu. Regardez la trajectoire d’un Benjamin Pavard. C’est un milieu où on n’est jamais sûr de rien, dans un sens comme dans l’autre. Alors pourquoi pas moi aussi, un jour, en Equipe de France ?... "

Des plans sur la comète : ce n’est pourtant pas le genre de la maison Gavory. Le foot est une passion certes, mais à replacer à sa juste place.

" Gamin, je n’ai jamais été supporter d’aucun club, moi j’aime le beau jeu et les belles équipes, mais sans fanatisme. Je suis quelqu’un de calme, j’ai besoin de ma bulle, je ne lis pas les journaux. C’est un milieu qui charrie beaucoup d’investissements, donc je comprends qu’on en fasse une sphère médiatique, mais ça ne me touche pas. Les journalistes et les supporters peuvent critiquer, c’est la loi du genre… mais je ne suis pas Cristiano Ronaldo non plus ! Je ne suis pas bling-bling : être au calme avec ma femme suffit à mon bonheur… "

" Avoir une femme comme coach, au début ça faisait bizarre.. "

Lors de son passage à Clermont, il y a deux saisons, Gavory a même expérimenté un projet-pilote : une femme-coache d’une équipe professionnelle, en la personne de Corinne Diacre, actuelle Sélectionneuse de l’Equipe de France Dames.

" Je ne l’ai connue que quelques matches, car elle a rapidement rejoint la Sélection. Mais c’est vrai qu’au début, ça faisait bizarre. Dans les faits, ça ne changeait rien : la relation d’autorité est là, le contenu des entraînements est le même. Mais comme c’était une première à l’époque, on en a beaucoup parlé. Le foot reste un milieu très masculin, il fallait qu’elle ait du caractère et du mental. Après, le foot, c’est le même langage pour tout le monde… "

" Standard champion ou France championne d’Europe ? Standard champion ! "

Dans quelques mois, ce sera l’Euro 2020. Et on peut déjà mettre quelques pièces : les débats se porteront sur une rivalité franco-belge, surtout après la demi-finale du dernier Mondial russe.

" J’avais suivi ce match Belgique-France, les deux équipes étaient fort proches, mais tout est affaire de détails… et ce jour-là, c’était le coup de coin converti par Samuel Umtiti ! En France aussi, on critique le football hyperréaliste prôné par Didier Deschamps… mais aujourd’hui, le football appelle le rendement et ne retient que les vainqueurs. Sur le terrain, je préfère gagner 1-0 en étant laid que de perdre en ayant bien joué. Et si la finale du prochain Euro propose un France-Belgique, désolé, je vais me faire chambrer ici, mais je serai pour la France. C’est quand même mon pays ! "

Osons dès lors la question qui tue : la France titrée à l’Euro… ou le Standard champion ? " Là, je réponds Standard champion ! " marque-t-il après une brève hésitation…

Nicolas Gavory a déjà bien intégré son Manuel du Petit Liégeois. La preuve : " Les boulets sauce lapin ? Oui, j’ai déjà goûté ! Mais apparemment, ce n’était pas les meilleurs de la Ville, je n’avais pas choisi le bon resto... Je vais donc retenter l’expérience ! "

Mais gare ensuite au passage sur la balance de MPH.

