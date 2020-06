Nicolas Frutos T2 d'Anderlecht : une nouvelle… et dernière chance ?

Jamais deux sans trois : après avoir empilé les caissons comme avant-centre (54 buts en 92 matches), Nicolas Frutos revêt une 2e fois le survêt mauve d’entraîneur d’Anderlecht. Le Héron sera le T2 de Frank Vercauteren : c’est un retour surprise pour celui qu'on pensait brouillé avec son club de cœur. Frutos était déjà présent ce lundi matin à Neerpede, pour le début des tests physiques des joueurs.

Frutos a réopéré la jonction avec Neerpede au printemps dernier, dans le cadre de sa Licence pro, en passant son stage de terrain auprès de Craig Bellamy, l’entraîneur des U21 mauves. Les deux hommes se côtoient également dans le football amateur, puisqu’ils évoluent ensemble parmi les Vétérans de Londerzeel, une équipe qui rassemble plusieurs ex-joueurs mauves. Perfectionniste, l’Argentin aurait marqué des points lors des séances et réunions techniques avec le staff élargi, mis en place par Vincent Kompany.

" Nico a impressionné tout le monde par sa minutie et ses idées " nous dit un insider de St-Guidon. " C’est un intellectuel de haut vol : depuis plusieurs années, il termine premier de ses promotions, en réussissant tous ses examens avec le maximum des points. C’est un fameux renfort dans un staff qui regorge déjà d’expérience et d’idées. "

" Un jour T1 mauve… "

Frutos sera donc le T2 de Vercauteren, dont il fut déjà le buteur durant 18 mois en 2006 et 2007. Au sein du staff, il reprendra les fonctions de Jonas De Roeck et Floribert Ngalula, avec un accent appuyé mis sur le travail spécifique des attaquants. Comme joueur, l’Argentin côtoya également Vincent Kompany quelques mois en 2006, avant le départ de celui-ci vers Hambourg.

Après avoir tant de fois, par le passé, clamé qu’il " serait un jour T1 d’Anderlecht ", Frutos avait eu sa chance comme coach principal à l’automne 2017, entre le licenciement de René Weiler (dont il faisait partie du staff) et la signature d’Hein Vanhaezebrouck. Mais l’expérience avait tourné court : malgré 3 victoires en 4 matches (face au Standard, à Waasland-Beveren et en Coupe à Westerlo), la griffe Frutos n’avait pas pris. Et l’Argentin avait perdu son seul véritable match-test, 0-3 au parc Astrid en Ligue des Champions, face au Celtic Glasgow. Frutos avait ensuite quitté le club, refusant de devenir l’assistant de Vanhaezebrouck… ce que devint dès lors Karim Belhocine.

Hormis quelques mois passés au club chilien de Santa Fe comme directeur technique, Frutos a toujours gardé sa vie en Belgique. Il a pris du temps pour digérer son éviction du Sporting, où il estimait n’avoir été traité que comme " bouche-trou ", dans l’attente de l’arrivée de HVH. Mais entre-temps le Sporting a changé de propriétaire, la direction mauve a changé, Frutos a complété sa formation technique et a étoffé son expérience comme analyste télé en Pro-League.

" Erreur de casting… "

Plus étonnant, Frutos reprend un poste dans un staff pourtant amputé voici quelques mois par le limogeage de Pär Zetterberg, une autre icône mauve. Un C4 expliqué à l’époque par des raisons d’austérité en début de crise du Covid-19, mais que l’on justifie aujourd’hui comme une " erreur de casting " : Zetterberg avait été engagé à la va-vite par Marc Coucke pour calmer l’animosité des fans mauves… mais n’avait jamais trouvé sa place dans le staff anderlechtois. Et la montée en puissance du duo Vandenhaute-Van Eetvelt a relégué Coucke à l’arrière-scène…

Frutos reçoit donc une nouvelle chance de reprendre son parcours mauve au départ d’une page blanche. Une nouvelle chance… qui est peut-être aussi la dernière, si l’Argentin se montre aussi ambitieux, gourmand… et surtout pressé que lors de son premier séjour dans le staff.

En attendant, avec son trio Vercauteren-Frutos-Kompany, l’état-major technique mauve a fière allure. " Transversale de Vince The Prince pour l’ex-Petit Prince du Parc, dont le centre-banane trouve la tête du Héron " : de leur temps de joueurs, ces trois-là auraient fait mal. À eux de le prouver avec un survêt sur le dos.