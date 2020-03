Négociations toujours en cours avec le repreneur potentiel d'Ostende

Alychlo a annoncé poursuivre les négociations avec le repreneur potentiel d'Ostende, PMG, "avec l'intention d'arriver à un accord". Le club d'Ostende avait communiqué mercredi que PMG avait suspendu l'accord de principe de reprise du club côtier.

"L'investisseur a négocié avec la société d'investissement Alychlo au sujet de dettes existantes, ainsi qu'avec le propriétaire du stade concernant le loyer annuel. Cependant, les parties ne sont pas parvenues à un accord", avait expliqué Frank Dierckens, le président du club ostendais.

Alychlo, une société appartenant à Marc Coucke, ancien directeur d'Ostende et désormais patron d'Anderlecht, a tenu à réagir précisant que les négociations étaient toujours en cours avec le candidat repreneur américain, PMG (Pacific Media Group).

"Les pourparlers ont été la semaine dernière encore plus intensifs et constructifs. Pour Alychlo, il y a eu des efforts financiers significatifs. Alychlo a toujours l'intention d'arriver à un accord avec l'investisseur dans lequel toutes les parties pourront s'y retrouver", précise encore le groupe qui souhaite continuer à travailler "en toute sérénité", soulignant qu'une "prise de contrôle correcte et saine est la seule solution correcte pour l'avenir du club".