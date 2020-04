Nasri touché par le décès de Pape Diouf: "Peu de personnes ont eu un impact comme tu as pu l’avoir dans ma vie"

Sa fine connaissance du football et des footballeurs avait contribué à ramener l'Olympique de Marseille sur la voie du succès: le franco-sénégalais Pape Diouf, ex-président du club français, a été emporté par le coronavirus mardi à Dakar, à l'âge de 68 ans. Il n'y avait qu'un seul Pape à Marseille. Le très populaire dirigeant a succombé à la pandémie avant de pouvoir être rapatrié en France.

Dirigeant avisé, il a conduit l'OM de 2005 à 2009, construisant patiemment l'équipe qui allait finir championne de France en 2010. Depuis mardi soir, les hommages s'accumulent pour saluer la mémoire de l'ex-Président olympien.

Samir Nasri l'a côtoyé entre 2005 et 2008, à ses débuts à l'OM. L'Anderlechtois lui a rendu un hommage vibrant sur ses réseaux sociaux, insistant sur la place centrale qu'il a eu dans sa carrière. "Peu de personnes dans le monde du football m’ont touché ou ont eu un impact comme tu as pu l’avoir dans ma vie ou dans ma carrière. Tu as toujours été un mentor, tu as été mon premier agent, tu as été mon président et c’est avec le cœur gros que je dois te dire au revoir. Tu es parti trop tôt jamais je ne t’oublierai."