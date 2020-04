Nasri se défend : "Je n'ai pas disparu, j'attends de voir si la saison reprend""

Samir Nasri n’a pas "disparu" comme on a pu le lire dans certains journaux. Il travaille à sa revalidation à Dubaï. Le Marseillais a livré sa version des faits sur les réseaux sociaux.



A 32 ans, Samir Nasri a voulu relever un défi et a tenté de se relancer. Vincent Kompany a fait jouer ses connexions pour attirer son ancien équipier de Manchester City. Malheureusement, l’histoire ne s’est pas déroulée comme espérée. Michael Verschueren a même exprimé le regret de l'avoir engagé.



Le médian français n’a disputé que 9 matches pour un total de 594 minutes. Blessé aux adducteurs puis au mollet, Nasri n’est plus monté sur une pelouse depuis le 4 octobre dernier. Une éternité.



"Ce qui est écrit dans la presse, comme quoi j’aurais disparu et je ne donnerais plus signe de vie, c’est n’importe quoi. J’ai envie de faire un coup de gueule. Je n’ai pas disparu. Je parle avec le chef du staff médical tous les jours. Il m’envoie les séances que j’ai à faire. Je parle avec Vincent Kompany. Pour le reste, il ne se passe rien du tout. J’attends de voir si la saison reprend pour faire les play-offs ou pas. Et après on verra ce qu’il se passe la semaine prochaine", a-t-il affirmé au cours d’un Insta Live avec Bertrand Latour un journaliste de L’Equipe.