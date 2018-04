Nakhid repreneur du Lierse ? Une "annonce est prématurée", selon le club

La reprise du Lierse sera finalisée ce mercredi en fin de journée, selon Sporza. David Nakhid, un ancien footballeur de Waregem originaire de Trinité et Tobago, serait le repreneur tant attendu par le club anversois.



Le Lierse a démenti avoir trouvé un accord avec David Nakhid. "Aucun accord n'a encore été trouvé", a indiqué mercredi à Belga le porte-parole Ben Bruynseels. "L'annonce est prématurée. Nous espérons bien trouver un accord plus tard dans la soirée. Mais en ce moment, il n'y en a pas."



L'arrivée de l'ancien milieu de terrain, âgée de 53 ans, tomberait à pic pour le Lierse qui doit défendre son dossier de licence ce jeudi devant la CBAS. Les Pallieters avaient été recalés après leur passage devant la commission des licences en raison de l'incertitude qui planait autour de l'avenir financier du club. Les propriétaires égyptiens de Wadi Degla ont annoncé leur intention de quitter le navire il y a quelques mois.



"Le souci majeur de la commission est de ne pas pouvoir garantir la continuité de notre club, et c'est une exigence absolue pour l'obtention de la licence", expliquait le Lierse dans un communiqué il y a quinze jours. "Cette continuité ne peut être démontrée que lorsque le Lierse aura un repreneur."



La formation de D1B n'avait pas trouvé son bonheur à temps pour obtenir sa licence et risquait la relégation en D2 amateurs. David Nakhid, dont le nom circulait depuis quelques temps, serait l'homme providentiel.



Nakhid possède une académie au Liban avec des connexions au Qatar. En 2015, il s'était porté candidat à la succession de Sepp Blatter à la présidence de la FIFA.