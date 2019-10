Nacer Chadli, frustré par le VAR, prend sa revanche sur la technologie un peu plus tard

Le 1-2 de Nacer Chadli face à Charleroi - Charleroi - Anderlecht - 05/10/2019 Visiblement frustré, le Diable Rouge, auteur d’une très bonne rencontre, est resté dans son match et a finalement inscrit le but salvateur des Mauves peu après l’heure de jeu. Et le capitaine du Sporting en a profité pour se moquer gentiment du système d’arbitrage vidéo lors de sa célébration…