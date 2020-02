Mununga: "Bastien peut prétendre à quelque chose avec l'équipe nationale s'il continue à faire des prestations de ce niveau"

Dans " Complètement Foot ", David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga sont revenus sur la victoire engrangée par le Standard à Genk. Ils ont notamment mis en avant la solide prestation des Rouches ainsi que la prestation de Samuël Bastien.

Pascal Scimè : " C’était un match solide. Malgré la tempête, les Rouches sont restés maîtres de leur sujet. On a vu un Standard costaud. Indépendamment du fait que Laifis aurait sans doute pu prendre rouge. Mais par rapport aux dernières semaines, j’ai quand même vu un Standard costaud, avec des idées, un cadre aussi et c’était vraiment important. En l’absence d’Oulare, Cop a fait son match et il marque. Il a un autre style qu’Avenatti et au final, il a été très précieux. "

Joachim Mununga : " C’était rassurant parce que je me suis quand même posé quelques questions après le couac à Courtrai. Cette victoire, ils l’ont construite, ils ont été constants. C’est dommage qu’ils terminent ce match un peu en panique quand Genk met ce goal. Là on sent que l’équipe prend un peu la pression puis finalement ils vont finir par tuer tous les espoirs du côté Genkois avec ce but de Boljevic. "

Pascal Scimè : " Ce qui est surtout très important dans les 3 points que le Standard est allé chercher à Genk, c’est qu’ils permettent de ne pas tout remettre en question une nième fois. La participation aux playoffs 1 est quasiment assurée. C’est important pour le Standard parce que ça va leur permettre de travailler dans la sérénité. […] Je pense aussi que le message de Michel Preud’homme concernant la roublardise de certains joueurs dans le championnat de Belgique a été compris par certains de ses joueurs aujourd’hui. Au-delà de l’épisode Laïfis, le Standard était clairement au-dessus aujourd’hui et a mérité sa victoire. Et quand on voit le nom des buteurs aujourd’hui, ce sont trois joueurs qui ces derniers mois ou ces dernières semaines ont été un peu décriés. C’est la preuve que le Standard a besoin de tout le monde. "

Joachim Mununga à propos de Samuël Bastien : " Il est dans une phase de transition et le Standard va lui servir de tremplin parce que je le vois encore aller beaucoup plus loin. Je pense que Bastien peut prétendre à quelque chose avec l’équipe nationale s’il continue à faire des prestations de ce niveau-là dans le futur. Verschaeren a bien reçu une convocation, je ne vois pas pourquoi Bastien ne pourrait pas en recevoir une. Et je pense qu’il va falloir compter avec lui comme un des prétendants. Mais s’il veut pouvoir prétendre à ça, il va falloir qu’il aille dans un championnat un peu plus relevé mais il ne faut pas presser les choses. Il va certainement avoir besoin d’une année de confirmation et après tenter un nouveau challenge. "