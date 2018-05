Mpoku : "Formidable de jouer dans une équipe pareille... même si Mehdi ne voit jamais rien !"

Paul-José Mpoku, le capitaine du Standard à l'occasion de la large victoire des Liégeois face à Genk (5-0) ce dimanche dans le cadre de la septième journée des play-offs I, était d'humeur très joviale au moment de se présenter au micro de Thierry Luthers. Le Verviétois a gentiment vanné son coéquipier Mehdi Carcela, étincelant cet après-midi, avant de mettre en avant les qualités de la "famille" créée par Sa Pinto.

"Cela fait déjà un moment que nous essayons de pratiquer un beau football, et cela a été le cas aujourd'hui, a dévoilé Paul-José Mpoku au micro de la RTBF. Et on a également su marquer ! On voulait gagner, et c'est ce qu'on a fait. Comme on le dit depuis le début de ces play-offs, on va jouer match après match. On va essayer de gagner à Anderlecht, car on veut gagner tous nos matches. Ensuite, on verra ! Pour moi, dans la vie, tout est possible."

"Mehdi a fait un très bon match, même s'il n'a pas voulu me donner la balle à un moment... Il dit qu'il ne m'a pas vu, mais c'est Mehdi, il ne voit jamais rien !, a ensuite blagué Polo. Plus sérieusement, c'est formidable de jouer dans une équipe pareille. Je peux citer tout le monde aujourd'hui : Carcela marque deux goals, Cimirot fait un grand match aussi, Mimo Ochoa, Duje Cop, Uche Agbo... Toute l'équipe est à féliciter ! Le coach a voulu créer une famille, et peu importe qui commence, qui rentre... Tout le monde donne tout pour cette famille. Nous, on joue ces play-offs I "sans pression", on a déjà gagné la Coupe et notre billet pour l'Europa League."