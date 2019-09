Mpoku évite au Standard sa première défaite de la saison à domicile

C’est sous le regard de Marouane Fellaini que le Standard a failli perdre son premier match à domicile. Mais Paul-José Mpoku, sur coup franc, permet au Rouches de prendre un point.

Les hommes de Michel Preud’homme ont décidé de presser haut en ce début de rencontre. Et pourtant, c’est Charleroi se procure les premières occasions du match (8e Bruno contrôle et frappe des 25 mètres, 18e Fall, lancé dans la profondeur ne peut éviter Bodart, 20e Nicholson) sans réussir à marquer.

Du côté du Standard, les Liégeois continuent de buter sur le bloc carolo. Malgré leur 10e place au général, Charleroi tient bon et justifie sa 5e place au classement de la défense en Pro League. Penneteau n’a que peu de travail si ce n’est ce centre bien boxé à la 34e et un bel arrêt à la 42ème sur une frappe de Vojvoda.

Et alors que l’on pense que les deux équipes vont rentrer aux vestiaires sans trouver la faille, Morioka va débloquer la rencontre. Tout d’abord à la 43ème, le Japonais tente une frappe à distance arrêtée par un Bodart très attentif avant de faire trembler les filets à la 46e sur une reprise de la tête. Le but, d’abord annulé pour une poussée, est accordé par le VAR.

C’est 0-1 à la mi-temps, le Standard a du mal à bousculer un Charleroi bien en place. Car ce but ne va pas aider les Rouches qui remontent mal en seconde période. Mais heureusement, Bodart est vigilant sur un tir de Nurio (47e).

Cette action va un peu réveiller les hommes de Michel Preud’homme. Lestienne (55e), Avenatti (58e) et Vanheusden (60e tête sur la barre) passent tout près de revenir au score. Et Charleroi de continuer à se procurer l’une ou l’autre occasion. Mais Nicholson (65e) et Fall (76e face à face avec Bodart raté) sont malchanceux ce soir.

Et alors qu’on se dirige vers une première défaite à domicile du Standard cette saison, Paul-José Mpoku délivre tout un stade sur coup franc à la 90e. Ce but égalisateur va réveiller les supporters de Charleroi qui vont obliger l’arbitre à interrompre la rencontre à la suite de jets de fumigènes. Jets qui auraient pu avoir d’énormes conséquences si la tête de Vanheusden n’avait pas trouvé Diagne sur sa trajectoire juste après le retour des deux équipes sur la pelouse. A noter aussi l’exclusion dans les arrêts de jeu d’Ilaimaharitra.

Le Standard peut être content avec ce point pris, mais laisse la tête du classement général à Bruges qui compte un match de moins en attendant le résultat de l’Antwerp à Ostende.