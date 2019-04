Paul-José Mpoku - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Mpoku espère des sanctions "pour que ces choses ne se reproduisent plus" - Play-offs 1 - 4e... Le capitaine du Standard, Paul-José Mpoku, auteur du deuxième but des siens sur penalty (30e) juste avant l'arrêt du clasico entre les Rouches et Anderlecht vendredi pour le compte de la 4e journée des playoffs I de la Jupiler Pro League a fait part de sa déception à l'issue de la rencontre espérant des décisions "pour que ces choses ne se reproduisent plus." "Je pense que les supporters anderlechtois ont voulu donner un signal", a affirmé Mpoku à notre micro. "Ces ce que nos supporters avaient fait aussi à Zulte-Waregem. On a gagné mais c'est dommage de voir ça. On aurait voulu faire une autre fête que ça."