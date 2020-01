Mpoku, Emond, Goreux, Pocognoli : Sclessin salue ses serviteurs

Le Standard de Liège ouvrait, ce vendredi soir face à Ostende, la 23e journée de Pro League. En prélude à la rencontre, les supporters liégeois ont réservé une petite surprise à quatre anciens serviteurs du club (Paul-José Mpoku, Réginal Goreux, Renaud Emond et Sébastien Pocognoli), tous les quatre partis tout récemment.

"Mpoku, Goreux, Emond, Pocognoli : Rouches pur sang, merci pour tout !", indiquait le tifo dressé par une partie des tribunes de Sclessin. Formé au Standard durant plus de dix saisons et transféré gratuitement à Mayence en juin prochain, Dimitri Lavalée n’apparait pas sur la banderole… pas plus que sur la feuille de match de la partie du soir. D’après nos informations, le gaucher de 23 ans n’est ni blessé ni malade.

"La conclusion de cette histoire, c’est que c’est décevant. Le club a fait de gros efforts pour garder Dimitri. D’abord en lui assurant une place dans les 4 défenseurs centraux en début de saison en vendant Kosanovic. On voulait miser sur lui à court et moyen terme. Ensuite, après quelques matchs qu’il a pu jouer, on lui a proposé un très bon contrat. Le club a eu différentes réunions avec son manager et avec lui. Moi j’ai vu le joueur à plusieurs reprises. Et finalement, tout ça n’a pas abouti. C’est décevant. On a l’impression d’avoir été mené en bateau et que depuis le début, le choix était fait : partir du Standard", a indiqué Michel Preud’homme, entraineur du Standard franchement déçu par le départ du défenseur belge, à notre micro durant la semaine.