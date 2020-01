Mpoku, Emond, Goreux, Pocognoli... mais pas Lavalée : Sclessin salue ses serviteurs

Le Standard de Liège ouvrait, ce vendredi soir face à Ostende, la 23e journée de Pro League. En prélude à la rencontre, les supporters liégeois ont réservé une petite surprise à quatre anciens serviteurs du club (Paul-José Mpoku, Réginal Goreux, Renaud Emond et Sébastien Pocognoli), tous les quatre partis tout récemment.

"Mpoku, Goreux, Emond, Pocognoli : Rouches pur sang, merci pour tout !", indiquait le tifo dressé par une partie des tribunes de Sclessin. Formé au Standard durant plus de dix saisons et transféré gratuitement à Mayence en juin prochain, Dimitri Lavalée n’apparait pas sur la banderole… pas plus que sur la feuille de match de la partie du soir. D’après nos informations, le gaucher de 23 ans n’est ni blessé ni malade.

"On veut continuer avec les joueurs qui seront importants pour le Standard dans le futur. Dimitri a malheureusement pris une autre option. Il s’entraine toujours avec nous, mais on donne la préférence à d’autres joueurs", a indiqué Michel Preud’homme, entraineur du Standard, à notre micro après la partie, remportée 2-1 par la formation liégeoise.