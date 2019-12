Mpoku avant Waasland-Beveren : "On est frustrés car on fait de bonnes choses mais ça ne rentre pas"

Après avoir manqué un match en raison d’une suspension, Paul-José Mpoku est à nouveau à disposition de Michel Preud’homme pour le déplacement du Standard à Waasland-Beveren.

Le capitaine des Liégeois s’est exprimé à quelques heures du coup d’envoi via la chaîne Youtube du club pour évoquer les difficultés de son équipe en phase de finition. "Si on regarde tous les matches qu’on a faits jusqu’à présent, je pense qu’il n’y a pas une équipe qui nous a dominés et qui a eu autant d’occasions qu’on a eues dans les matches joués dernièrement. C’est pour cela qu’on reste confiant. Autrement, on serait inquiet. On est plutôt frustrés car on fait les choses bien et ça ne rentre pas. On essaye de trouver des solutions à cela. A part à Arsenal, je ne me rappelle pas qu’une équipe nous ait vraiment fait mal."

Michel Preud’homme est allé dans le même sens. "Les joueurs me voient moins râler par rapport à l’an dernier et être beaucoup plus satisfait de notre manière de jouer. Je ne suis évidemment pas content de la productivité mais ça c’est autre chose. Cela ne doit pas remettre le reste en question", a-t-il affirmé.