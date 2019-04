MPH ne croit pas au titre ? Albert et Chatelle sont d'accord : "Trop juste, mais l'an prochain..."

"C'est vous qui avez parlé de titre, pas moi" : le message transmis par Michel Preud'homme après la lourde défaite du Standard au Club de Bruges, lundi dernier, était assez clair. L'entraîneur liégeois a-t-il raison de communiquer de la sorte ?

"Il sait qu'il ne doit pas être champion cette saison, a affirmé Philippe Albert sur le plateau de La Tribune. Par contre, la saison prochaine et la suivante, croyez-moi, cette équipe et ce club vont faire mal. Je pense qu'il est sincère, cette année, c'est trop juste. Il l'avait également dit à Bruges à son assistant de l'époque, Stan Van den Buys, "on ne sera jamais champions avec cette équipe-là". L'année suivante, il l'était !"

"Je partage l'avis de Philippe, je pense qu'il y a encore trop de carences et d'irrégularités dans son équipe, a ajouté Thomas Chatelle. En plus, il ne doit pas endosser ce costume-là, Bruges et Genk ont suffisamment brillé pendant la phase classique. Il est donc dans une position très confortable."