MPH, Fellaini, Januzaj, Trebel : Les "Souliers du Cœur" de Mogi Bayat se mobilisent aussi

Les "Souliers du Cœur" ont fait leur apparition ce jeudi sur internet et sur les réseaux sociaux. Ce collectif, qui veut "venir en aide de manière très concrète à des associations qui luttent quotidiennement pour préserver la santé des personnes les plus vulnérables face à l’épidémie du Covid-19", compte déjà une cinquantaine de membres issus du milieu du football : joueurs (Marouane Fellaini, Adnan Januzaj, Sven Kums, Adrien Trebel, Paul-José Mpoku, Alexis Saelemaekers, Sébastien Dewaest, Samuel Bastien...), entraîneurs (Michel Preud'homme, Hein Vanhaezebrouck, Felice Mazzu...), agents...

"L’initiative est née de l’envie de Mogi Bayat de fédérer autour de lui des acteurs importants du football belge, afin de venir en aide, de la façon la plus rapide et la plus concrète possible à toutes ces personnes qui se mettent elles-mêmes en danger, chaque jour, pour aider les autres, peut-on lire sur le site officiel de l'organisation. Quelques coups de téléphone plus tard, une cinquantaine de professionnels issus du milieu du football avaient non seulement marqué leur accord mais avaient également fait un don au collectif. Grâce aux généreux dons de ces sportifs, le collectif "Souliers du Cœur" a déjà pu financer et assurer la livraison de nourriture et de matériel de protection (masques, gels et gants) auprès de différentes associations."

"Concrètement, nous avons décidé de soutenir des structures qui agissent au quotidien auprès des sans-abri, des personnes ayant un handicap, des enfants maltraités placés dans des institutions sans oublier évidemment les personnes âgées. Notre soutien s’articule autour de trois axes principaux en fonction des réalités des différents secteurs : le financement et la livraison de matériel de protection, l'achat de colis de nourriture et de matériel en tout genre."

"J’ai lancé cette dynamique parce que j’avais l’envie d’aider de manière rapide et très concrète les personnes qui se mettent elles-mêmes en danger, chaque jour, pour aider les autres", souligne Mogi Bayat, à l'initiative du projet.

"Impossible de rester insensible face à ce fléau ! J’ai été bien entendu sensibilisé par cette initiative et c’est la raison pour laquelle j’ai répondu immédiatement présent ! Merci à toutes les personnes qui en première ligne ou dans les coulisses se mobilisent au quotidien", commente de son côté Marouane Fellaini, testé positif au Covid-19 à son retour en Chine il y a quelques jours.

Depuis le début de l'opération, plus de 50.000 euros ont déjà été récoltés, peut-on lire sur le site officiel de l'organisation.