Mouscron, toujours sans victoire, patauge et s'incline d'une courte tête contre Zulte-Waregem

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Mouscron. Même s'ils n'ont pas démérité, les Hurlus ont encaissé une courte défaite à domicile contre Zulte-Waregem. L'unique but de la rencontre est venu du puissant crâne d'Ibrahima Seck sur corner à la 73e minute. Avec ce nouveau revers, les Mouscronnois, qui n'ont pas encore gagné de la saison (2 partages, 2 défaites) et qui pataugent offensivement (2 petits buts marqués) sont 15e et flirtent dangereusement avec la zone rouge.

Du côté de Zulte-Waregem, c'est la seconde victoire consécutiv après la démonstration face à Waasland-Beveren (4-1) la semaine dernière. Les hommes de l'inoxydable Francky Dury sont 10e avec six points sur douze.