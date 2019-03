Mouscron remporte la première édition de l'ePro League

L'Excelsior Mouscron a remporté la première édition de l'ePro League samedi soir au Proximus Lounge à Evere. Quentin Vande Wattyne a dominé en finale le gamer du RSC Anderlecht Zakaria Bentato 4-0.

La Proximus ePro League est la compétition officielle FIFA19 en Belgique, qui se déroule sur la console PlayStation. Six joueurs se sont qualifiés pour le tournoi final via la compétition régulière. Cinq joueurs professionnels étaient directement retenus et ont joués contre les six autres joueurs lors des play-offs vendredi et samedi.

Outre les joueurs professionnels Vande Wattyne, alias'ShadooW', et Bentato, alias 'Emperatoor', les deux e-teams du Club Bruges se sont qualifiées pour les demi-finales à l'issue de la phase de groupes. Le pro Geoffrey Meghoe ('Blake-Revenge') et le joueur amateur Miran Salim ('Mirancoolo') n'ont pas réussi à atteindre la finale.

Vande Wattyne, 21 ans, est un e-sportif professionnel affilié à Mouscron, et fait également partie des Belgian eDevils.

L'Hennuyer a reçu la Coupe du titre des mains de Pierre François et Marc Coucke, respectivement CEO et président de la Pro League.