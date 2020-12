Mouscron remonte deux buts et s'offre un bon partage contre OHL

Vu le report de Saint-Trond/Beerschot, trois matches de la 17e journée du championnat de Belgique étaient au programme ce mardi. Les deux premiers ont été marqués par deux belles remontées. Mené 2-0 au Cercle, Charleroi s'est imposé 3-4. Mouscron a également refait un retard de deux buts face à OHL (2-2). Au classement, Charleroi se hisse en 3e position avec 30 point juste devant OHL (29 points, 4e). Le Cercle (18 points) est 13e et Mouscron 17e (14 points). A 21 heures, Anderlecht reçoit Ostende.

A Mouscron, Deni Hocko a laissé sa place à Marko Bakic et OHL devait se passer de son buteur Thomas Henry. Le début de rencontre a été enthousiaste mais les occasions ont été rares. La première véritable possibilité a été pour le Hurlu Fabrice Olinga qui a 'donné' le ballon à Rafael Romo (21e). Et sans un plongeon félin de Hervé Koffi, Musa Tamari aurait donné l'avance à OHL (28e). Mais les visités ont quand même inscrit le premier but par Thibault Vlietinck (42e, 0-1).

A la reprise, David Hubert a doublé l'avance des Louvanistes sur penalty (55e, 0-2). Si les visiteurs se sont encore créé le plus d'occasions, les Mouscronnois ont été plus efficaces. Nuno Da Costa a débord pris la défense adverse de vitesse (71e, 1-2) avant de signer un doublé (77e, 2-2).