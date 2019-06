Mouscron recrute l'ancien Anderlechtois Sami Allagui pour remplacer Mbaye Leye

Leye mis à l'honneur à Mouscron pour le dernier match de sa carrière - Mouscron - Waasland... Le public de Mouscron a rendu hommage à Mbaye Leye vendredi soir à l'occasion du dernier match de la carrière du Sénégalais. Avant le coup d'envoi de la rencontre des Hurlus contre Waasland-Beveren, Leye a été remercié par un maillot commémoratif et un cadre photo au centre duquel figurait l'inscription 'Merci Mbaye'. L'attaquant de 36 ans, accompagné de son épouse et de ses enfants, a ensuite récolté les applaudissements et les chants de son public