Mouscron obtient sa licence auprès de la CBAS et reste en D1A

La Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS) a rendu sa sentence: Mouscron obtient sa licence et peut donc continuer à évoluer au niveau professionnel. Le club hurlu reste donc en D1.

La CBAS ne confirme donc pas le verdict de la commission des licences, qui avait recalé le club le 8 avril dernier.

Mouscron a défendu son dossier durant 4h mercredi auprès de la CBAS pour tenter de se montrer convaincant afin d'obtenir sa licence pour la D1A.

"Nous sommes très heureux de cette décision comme vous pouvez l’imaginer" explique le Préident de Mouscron Patrick Declerck via communiqué. "Nous avons énormément travaillé sur ce dossier pour le club puisse continuer à exister. Nous devons toujours nous en sortir avec des moyens réduits mais nous estimons avoir notre place au sein de l’élite du football belge même si certains souhaitent et souhaiteront toujours nous voir disparaître du paysage. Nous n’avons pas pour habitude de baisser les bras et nous continuerons à nous battre au quotidien pour que l’Excel poursuive l’aventure du football en D1A. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien pendant cette période difficile et ne serait-ce que pour eux, nous continuerons à nous donner au maximum pour ce club qui nous aimons tant."

C'est la 5e fois en six saisons que l'Excel Mouscron était contraint passer par la CBAS pour obtenir sa licence.