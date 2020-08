Mouscron obtient le prêt de Charles-Andreas Brym et quatre autres joueurs de Lille

Grâce à son partenariat avec Lille, l'Excelsior Mouscron a obtenu le prêt de milieu franco-canadien Charles-Andreas Brym, ont annoncé samedi les Hurlus. Le club hennuyer a confirmé dans la foulée l'arrivée de quatre autres joueurs prêtés par le club français.

Brym, 21 ans, avait été prêté pendant six mois la saison dernière à l'équipe de B de Belenenses au Portugal. Le jeune médian était déjà passé à Mouscron en équipe de jeunes avant un passage à Zulte Waregem.

Brym n'est pas le seul jeune de Lille à débarquer au Canonnier la saison prochaine. Les défenseurs Saad Agouzoul et Eric Bocat, l'attaquant Agim Zeka et le gardien de but Hervé Koffi sont également prêtés par le LOSC.