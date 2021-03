Mouscron : les salaires vont être payés

Le blocage n'aura finalement duré qu'une dizaine de jours. La direction et les joueurs du club de Mouscron sont en effet arrivés à un accord ce jeudi soir. Les salaires de février seront donc bien versés. "D'ici lundi au plus tard" nous assure t'on par la voix de l'attaché de presse du club. "Tout dépendra de la rapidité des transferts bancaires" ajoute t'on encore.

C'est donc finalement bien Gérard Lopez, ancien président de Lille et actuel propriétaire de Mouscron qui a débloqué le million d'euros attendu par le club hurlu et prévu dans les engagements financiers entre la formation français et son club satellite belge. "Nous avons rencontré les joueurs jeudi et nous leur avons apporté les preuves que tout était sur le point de se régler. A l'issue de cette entrevue, tout le monde était rassuré."

►►► À lire aussi : La Tribune, Christophe Lepoint, inquiet pour l’avenir de Mouscron : "Il y a beaucoup d’incertitudes"

"Je me suis moi-même rendu sur place jeudi pour rencontrer les différentes parties" confirme Stéphane Stassin du syndicat des joueurs. "Tout est en train de s'arranger et les entraînements ont repris normalement dès ce jeudi en individuel et de manière collective ce vendredi après trois jours de congé."