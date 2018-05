Mouscron inflige à OHL un score de forfait, Courtrai bat Waasland-Beveren

La 10e journée des playoffs 2 (Groupe A) de la Jupiler Pro League a été marquée par des victoires de Courtrai à Waasland-Beveren (1-3) et de Mouscron face à OH Louvain (5-0). Déjà assuré de la première place, Zulte-Waregem (28 points) a gagné 5-0 sur le tapis vert en raison du forfait du Lierse, officiellement en faillite. Au classement, Courtrai (19 points) est 2e devant Mouscron (14), OH Louvain (9), Waasland-Beveren (8) et le Lierse (7).

Waasland-Beveren a manqué une grosse occasion de but par Isaac Kiese Thelin, qui s'est retrouvé face à face avec Sébastien Bruzzese (14e). Mais à partir de ce moment-là, Courtrai a pris le dessus. Toujours en course pour être meilleur buteur, Teddy Chevalier n'a pas reçu la moindre occasion mais il a déclenché l'action qui a permis à Jérémy Perbet d'ouvrir la marque (34e, 0-1).

Les Kerels ont entamé la seconde période avec un but d'avance et un joueur en plus après l'exclusion du milieu waeslandien Victorien Angban juste avant le repos (45e). Grâce à un tir du droit dans l'angle opposé d'Abdul Ajagun, Courtrai a semblé s'envoler (49e, 0-2). Cela n'a pas été le cas car Opoku Ampomah a réduit l'écart (52e, 1-2) avant d'être victime d'une faute dans le rectangle. Après avoir consulté le VAR, l'arbitre a accordé le penalty que Thelin a manqué (60e).

Dans l'autre camp, Perbet n'a pas été plus efficace (74e) et un envoi de Chevalier a été trop central pour tromper Davy Roef (75e). Monté au jeu (68e), Medjon Hoxha a malgré tout assuré le succès courtraisien (90e+1, 1-3).

A Mouscron, le match pour la troisième place s'est résumé en une démonstration de l'équipe locale face à OH Louvain. Les Hurlus ont ouvert la marque dès la première occasion sur un centre de Dorin Rotariu pour Yannis Mbombo, qui a plongé les pieds en avant pour prolonger le ballon au fond des filets (6e, 1-0). Sur cette phase, les Louvanistes avaient mal défendu mais cela ne s'est pas arrangé par la suite. Bien servi par Jérémy Huyghebaert, Sebastjan Spahiu n'a pas éprouvé beaucoup de mal à placer le ballon de la tête (20e, 2-0). C'était parti pour la correction signée Selim Amallah (25e, 3-0), Christophe Diedhiou (43e, 4-0) et Dimitri Mohamed (45e, 5-0).

Peu à son affaire en première période, le gardien louvaniste Nick Gillikens n'a pas été très sollicité en seconde période. Mais il a évité le 6-0 sur une tentative de Rotariu (81e). Quant à Jean Butez, il a été sauvé par le cadre sur un envoi de Joeri Dequévy (73e).