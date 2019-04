Mouscron engrange son premier point en play-offs II, Eupen battu au Beerschot

Après trois défaites en trois matches de playoffs 2, Mouscron est parvenu à décrocher son premier point dans la poule B lors de la 4e journée. Les Hurlus ont partagé 2-2 sur la pelouse de Zulte Waregem. Avec un point au compteur, ils occupent la dernière place du groupe en compagnie de Waasland-Beveren qui se déplace au Cercle de Bruges ce samedi soir.

Mouscron a mené par deux fois dans cette rencontre grâce à Dimitri Mohamed (51e) et Frank Boya (79e). Les Hennuyers n'ont jamais su garder leur avantage bien longtemps vu que Marco Burki (66e) d'abord et Henrik Bjordal ensuite (90e+3) ont rapidement égalisé. Au classement, le Essevee est 4e avec trois points. Les deux leaders de la poule, l'Union St-Gilloise et Courtrai (9 pts) s'affrontent ce samedi soir au stade des Éperons d'Or (20h).

Dans la poule A, Beerschot Wilrijk a signé son premier succès dans ses playoffs 2 en venant à bout d'Eupen 2-0. Dante Vanzeir a montré la voie aux Anversois après 28 minutes. A peine monté au jeu, le débutant Brian De Keersmaecker a fait le break à l'heure de jeu (61e). Le Beerschot Wilrijk est 4e avec 4 points tandis qu'Eupen est dernier avec trois unités. Les deux premiers de la poule A, Saint-Trond (7 pts) et Ostende (6 pts) se défient ce samedi soir (20h) tandis que Charleroi recevra Westerlo dimanche soir (20h).

Les vainqueurs de chaque poule en possession d'une licence européenne se mesureront lors d'une finale pour désigner le vainqueur de ces playoffs II, qui rencontrera ensuite l'équipe barragiste des playoffs I pour un ticket en Europa League (2e tour préliminaire) la saison prochaine.