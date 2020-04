Mouscron en passe de réunir les fonds nécessaires pour obtenir sa licence

Mouscron a fait un pas important vers l'obtention de la licence pro. Le club hurlu a pratiquement réuni les 3,2 millions d'euros censé garantir la continuité financière du club. Selon nos informations, l'argent n'est pas encore arrivé sur les comptes du Canonnier. L'un des points noirs du dossier de licence de l'Excel est donc en passe d'être biffé avant le passage devant la CBAS.



Depuis qu'ils ont été recalés par la commission des licences le 8 avril dernier, les dirigeants hennuyers s'affèrent pour monter un dossier solide et éviter la rétrogradation en D1 amateurs.

Le 21 avril dernier nous vous annoncions que les Mouscronnois avaient rassemblé 60% de cette somme. Les quatre derniers jours ont donc permis de compléter le montant. L'Excel pourra donc présenter la lettre de confort (cette fameuse garantie) le 6 mai prochain à midi lors de son passage devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport.



Reste à savoir si cette levée de fonds de dernière minute suffira à passer la rampe ou si la CBAS émettra encore des doute sur la continuité financière du club. La promesse de la vente de joueurs (Jean Butez et Deni Hocko) pourrait aussi peser favorablement.



Mouscron devra maintenant se montrer convainquant au sujet de l'implication présumée - et proscrites - des agents Pini Zahavi et Marc Rautenberg dans la gestion du club. Autre dossier épineux. La présence des deux managers a été mise en évidence dans des documents présentés au Tribunal de Tournai dans le cadre d'un litige entre Jean-Luc Gripond et le club.



Quel sera l'axe de défense des Hurlus ? Dans un cas semblable, Saint-Trond avait écopé d'une amende de 55.000 € en 2016. Mais depuis le règlement a évolué.