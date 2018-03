Mouscron efface le Lierse, Courtrai dispose de Waasland-Beveren

Les playoffs II ont débuté samedi par la nette victoire de Courtrai sur Waasland-Beveren (4-1) en ouverture de la 1e journée des POIIA. Le KVK prend provisoirement la tête du groupe A avec 3 points.

Tout s'est pratiquement joué en première période. Chevalier a ouvert le score après 4 minutes. Le marquoir affichait 1-1 après 14 minutes et l'égalisation, signée Ndiaye.

Chevalier, encore lui, redonnait l'avance au KVK en plantant son 2e but de la soirée à la 24e, et Ouali permettait à Courtrai de mener 3-1 à la pause en marquant dans le temps additionnel de la première mi-temps. Ajagun salait encore un peu plus la note en fixant le score final à 4-1 à la 73e.