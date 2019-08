Mouscron efface Eupen au petit trot et s'installe au 4e rang

Mouscron s'est imposé 2-0 face à Eupen dimanche dans un match comptant pour la 5e journée du championnat de Belgique. Allagui sur penalty (22e) et Osabutey (90e+4) ont permis aux Hurlus de se hisser au niveau du Club Bruges et du FC Malines avec dix points, à deux unités du Standard auteur d'un solide come-back à dix face à Courtrai (2-1).

Le duo Allagui-Olinga a lancé les Hurlus dont les centres ont été facilement contrés par la défense eupenoise. Sur un centre de Campins, Boya s'est retrouvé face à De Wolf, qui a remporté le duel (13e). Allagui a toutefois donné l'avance aux Hennuyers sur un penalty accordé pour une faute de Koch sur Boya (21e, 1-0). L'Excel a continué à presser mais Osabutey n'a pas appuyé sa frappe (29e).

A la reprise, l'attaquant ghanéen n'a pas été plus efficace de la tête sur corner (47e). Offensivement, Eupen n'était pas particulièrement productif et San Jose a sorti Bautista, qui avait écopé d'une carte jaune, pour Leonardo Rocha (57e). Dans la foulée, les Pandas sont devenus plus menaçants. Sans une intervention in extremis de Pietzak, Cools aurait égalisé (64e). Il a malgré tout fallu patienter pour voir la première intervention décidée de Butez. Pour sa première de la saison, le Français a assuré les trois points aux Hurlus en contrant un tir tendu de Toyokawa (88e). Dans les arrêts de jeu, Mouscron a lancé une dernière offensive, qui lui a réussi via Osabutey (90e+4).