Mouscron, dos au mur, rêve d'une fusion avec Courtrai...

La loi du 8 novembre 1962 sur la frontière linguistique a détaché Mouscron de l’arrondissement de Courtrai et de la Flandre occidentale. La cité des "Hurlus" avait alors été versée dans la province du Hainaut. Cette loi a été d’application le 1er septembre 1963.

Patrick Declerck, l’actuel président mouscronnois, est un homme d’affaires né à Courtrai, d’un père roularien. Et qui a grandi à Mouscron au sein d’une famille néerlandophone mais avec une scolarité en français…

Bref il y aurait comme qui dirait des antécédents historiques pour faciliter ce rapprochement (ne parlons pas encore de fusion) entre Courtrai et Mouscron, dont les deux clubs sont distants, rappelons le, de 13 kilomètres à peine….

Il y a quelques mois, déjà, au micro de notre collègue Erik Libois, le président Declerck déclarait : "Il y a trop de clubs : Courtrai, Waregem, plus loin Gand et Bruges et côté français, le LOSC. C’est impossible pour nous de nous développer. J’espère me tromper mais, pour Mouscron, une nouvelle fusion est inévitable à terme."

A terme ? A court terme ? A long terme ? Ou à Leterme, le manager général de Courtai (le fils de l’ancien premier ministre) qui a déjeuné avec les dirigeants mouscronnois début mars. Même si, aujourd’hui, Patrick Declerck, contacté par nos soins, se refuse à tout commentaire, l’entrevue avait été qualifiée de "constructive"…

Courtrai pourrait bénéficier d’un magnifique outil avec le centre de formation du "Futurosport". Ce serait un apport non négligeable. On parle aussi de Roulers dans la corbeille des futurs mariés. Mais Mouscron, lui, qu’aurait-il à gagner dans cette aventure ? Les supporters et les sponsors locaux seraient-ils enclins à franchir la frontière linguistique pour encourager et financer un club avec lequel ils ont, objectivement, peu d’affinité ? Sans compter l’avenir du stade, communal du "Cannonier", et son éventuelle inoccupation.

Licence en danger

Le moment choisi n’est évidemment pas innocent. Mouscron a été recalé devant la Commission des Licences de l’Union Belge. En cause, des manques de garanties quant à la continuité financière du club. Un montant de 3,2 millions n’a pas été versé par l’actionnaire principal, Pairoj Piemponsant, l’homme d’affaires thaïlandais, un proche du célèbre agent de joueurs Pini Zahavi. Le binôme Declerck-Allaerts, respectivement président et directeur du club, entend présenter très prochainement devant la CBAS un "budget de crise" pour assurer la pérennité du club.

Mais, dans les motivations du refus par la Commission des licences, il est fait aussi référence à un jugement du Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division Tournai, en date du 24 octobre 2019. Ce jugement a été défavorable au club mouscronnois qui n’est pas allé en appel. Dans les pièces fournies, la Commission a trouvé l’existence d’activités de gestion du club réalisées par les agents de joueurs Pini Zahavi et Marc Rautenberg avec des mails de 2017 et 2018.

Ce qui contrevient à l’article P407.25 du règlement fédéral sur l’influence notable exercée par des agents au sein d’un club. La commission ajoutait même que "les déclarations sur l’honneur fournies par le club dans ces dossiers de demandes de licence de football professionnel s’avèrent inexactes !" Pour rappel, ces dernières années, Mouscron est souvent passé par le chas de l’aiguille pour obtenir sa licence…

Une facture impayée qui pourrait coûter cher

A quoi fait référence le jugement du Tribunal de Tournai ? Qui était le plaignant ? Nous sommes en mesure de vous révéler que le Club n’a pas honoré une facture de 80.000 euros de commissions de sponsoring émise par la société française de marketing sportif "Sport Vision". Une société parisienne fondée et dirigée par Jean-Luc Gripond. Ancien directeur de l’écurie Prost en F1 et ancien président du club de Nantes. Il avait été l’intermédiaire dans le rachat des 90% de parts détenues par le LOSC (90 % du club mouscronnois) par Pini Zahavi et Fadi Ramadani. C’est donc lui qui amené les deux agents au Canonnier. En quelque sorte, c’est lui qui a fait entrer les loups dans la bergerie. Avant d’y exercer des fonctions de directeur commercial et du marketing pendant quelques mois….

Très mal embarqué pour l’obtention de la licence, toujours dans le collimateur du juge d’instruction Claise avec une enquête à Bruxelles portant, notamment, sur des soupçons de blanchiment d’argent de la part de Pini Zahavi, Mouscron semble plus fragilisé que jamais. Le Président Declerck rêve d’une fusion. Avec comme référence la réussite de Genk, fruit de la fusion entre Waterschei et Winterslag. Mais il y a encore loin, semble-t-il, de la coupe aux lèvres…