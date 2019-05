Mouscron domine Zulte Waregem, Courtrai qualifié pour la finale des PO2 - © KURT DESPLENTER - BELGA

Mouscron - Zulte-Waregem : Le résumé - Football - Jupiler Pro League - 05/05/2019 Suite au succès 3-0 de Mouscron sur Zulte Waregem, dimanche en clôture de la septième journée, Courtrai est assuré de disputer la finale des playoffs II de la Jupiler Pro League de football. Vainqueur 2-1 de Waasland-Beveren samedi, Courtrai possède 18 points, 2 de plus que l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposée 2-3 au Cercle Bruges. Mais les Unionistes ne disposent pas de la licence européenne, ce qui signifie qu'ils ne disputeront pas la finale des playoffs II même s'ils devaient terminer premiers du groupe B. Waasland-Beveren et le Cercle Bruges (7 points chacun) ne peuvent déjà plus rejoindre les hommes d'Yves Vanderhaeghe. Seul Zulte Waregem (7 points également) pouvait encore dépasser Courtrai, à condition de gagner ses quatre derniers matchs, à commencer par celui de dimanche à Mouscron.