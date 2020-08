Mouscron chute face à l'Union Saint-Gilloise, Zulte Waregem bat Gand

Zulte Waregem s'est imposé 2-1 face à La Gantoise en match amical samedi matin. Dans le même temps, Mouscron s'est incliné face à l'Union Saint-Gilloise.

Zulte Waregem rentrait de plein pied dans la rencontre et menait déjà 2-0 après huit minutes grâce à des buts de Berahino et Vossen. Après l'exclusion de Srarfi (30e), La Gantoise prenait la rencontre en main. Les Buffalos réduisaient l'écart via Yaremchuk (53e) mais ne parvenaient pas à inscrire le but égalisateur.

Mouscron, de son côté, s'est incliné 0-2 face à l'Union Saint-Gilloise. La formation de D1B, entraînée par Felice Mazzu, a fait la différence en première période via des buts d'Hamzaoui (12e) et Sigurdarson (33e).