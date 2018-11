Mouscron bat Waasland-Beveren, son premier succès à l'extérieur

L'Excel s'est imposé contre Waasland-Beveren (1-2) et a réalisé la bonne opération en bas de classement. Courtrai a été chercher les trois points à la côte contre Ostende (1-2).



Mouscron tient enfin sa première victoire à l'extérieur. Et ce n'est sans doute pas un hasard s'il l'a décrochée au Freethiel où Waasland-Beveren n'a pas encore gagné cette saison. Frantdzy Pierrot, buteur juste avant la pause, a mis les Hurlus sur les bons rails. Manuel Benson a validé la victoire en deuxième période (73e). Apostolos Vellios a placé le ballon entre les jambes de Jean Butez et a rendu un peu d'intérêt à la fin de la rencontre (86e). Les hommes de Bernd Storck ont résisté jusqu'au coup de sifflet final. L'arrivée d'Adnan Custovic n'a pas réglé tous les problèmes des Leeuwen. Mouscron double son adversaire du soir au classement.



A Ostende, Richairo Zivkovic a ouvert la marque sur penalty mais le KVO n'a pas réussi à conserver cet avantage. Felipe Avenatti puis Pelé Mboyo ont permis à Courtrai de renverser la situation (1-2). Retour gagnant pour Yves Vanderhaeghe.