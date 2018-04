Mouscron bat Courtrai et reste invaincu dans le Groupe A des playoffs 2

Deux matchs du groupe A ont bouclé la deuxième journée des playoffs 2 de la Jupiler Pro League de football, dimanche soir. Mouscron a remporté le duel des deux vainqueurs de la première journée contre Courtrai (2-1). Les Kerels ont pourtant ouvert la marque grâce à un but contre son camp de Teddy Mézague (14e, 0-1). Taiwo Awoniyi (36e, 1-1) et Dimitri Mohamed sur penalty (85e, 2-1) ont assuré le succès des Hurlus.

Zulte-Waregem est allé s'imposer à Waasland-Beveren (1-2). Theo Bongonda (33e) et Nill De Pauw (45e+2) ont donné les trois points aux visiteurs tandis qu'Isaac Kiese Thelin a réduit l'écart sur penalty pour les Waeslandiens (76e, 1-2). Au classement, Mouscron est en tête (6 points) devant Zulte (4), Courtrai et le Lierse (3), OH Louvain (1) et Waasland-Beveren (0).