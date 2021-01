Mouscron assomme Genk et n'est plus lanterne rouge

L’Excel Mouscron a frappé un grand coup en s’offrant le scalp de Genk ce samedi à l’occasion de la 20e journée de Pro League. Sur une pelouse rendue glissante par la neige tombée en abondance, les Hurlus sont parvenus à s’imposer 2-0 grâce aux buts de Fabrice Olinga (29e) et Serge Tabekou (71e).

Après avoir ouvert le score de manière méritée via à Olinga, esseulé au deuxième poteau par Xadas, les Mouscronnois ont pu bénéficier de la supériorité numérique suite à une faute de Carlos Cuesta sur Nuno Da Costa, parti au but (36e).

L’équipe de Jorge Simao a ainsi pu gérer avec plus de latitude son avantage alors que les joueurs limbourgeois ne parvenaient pas à faire parler leurs qualités.

Plus agressifs et souvent premiers dans les duels, les joueurs mouscronnois ont été récompensés par un deuxième but sur une reprise de Serge Tabekou, prompt au moment de reprendre une frappe détournée par Vukovic.