Anderlecht se déplace à Mouscron dans le cadre de la 20e journée de la phase classique. Une rencontre à suivre en direct audio et commenté dès 18h.



> Le match en direct audio



Entre le départ d'Hein Vanhaezeboruck, l'arrivée de Frank Arnesen et la recherche d'un nouveau coach, les événements se sont bousculés cette semaine au Sporting. Mais le temps ne s'arrête pas et les Mauves doivent encore sécuriser leur place dans le Top 6. Anderlecht est 4e mais ne compte qu'un point de plus que ... le 8e. Et pour les Bruxellois, qui n'ont plus gagné depuis le 11 novembre, il faut réagir et vite.



La mission de Karim Belhocine est claire. L'ancien adjoint de HVH doit diriger les deux prochaines rencontres. Avant logiquement de céder la main au futur T1. Il ne compte pas tout révolutionner (Hein a sa façon de travailler, j'ai la mienne. Il y a des similitudes et des différences, mais j'ai beaucoup de respect pour lui") et veut "insuffler de la grinta dans ce groupe."



Mouscron n'a pris que deux unités en quatre matches et reste coincé en 15e position. Les Hurlus aussi ont besoin de points.