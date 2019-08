Mouscron reçoit Anderlecht dans le cadre de la deuxième journée de Pro League ce dimanche à 18h au Canonnier. Une rencontre à suivre en direct audio et commenté. > Le match en direct audio Anderlecht a trébuché d'entrée face à Ostende devant son public et doit rapidement se ressaisir. Les Mauves ont affiché de bonnes intentions et un jeu résolument ambitieux mais les lacunes défensives aperçues pendant la préparation sont encore bien présentes. Mouscron a lui parfaitement débuté avec un succès en déplacement à Saint Trond (0-1). De quoi accueillir le Sporting avec une certaine confiance.

Les compositions:

Simon Davies et Vincent Kompany sont toujours privés d'attaquant de pointe de formation (Dimata et Kiese-Thelin sont blessés, Santini est parti). Pieter Gerkens est donc confirmé dans son rôle de faux-neuf. Hendrik Van Crombrugge, arrivé jeudi, hérite tout de suite d’une place de titulaire. On enregistre également les débuts de Philippe Sandler aux côtés de Kompany et de Sieben Dewaele. El Kababri, Bornauw, Cobbaut et Didillon disparaissent du onze de base et ne sont même pas sur le banc. Saelemakers, Kums et Trebel sont également absents du groupe.

A l'Excel, Noé Dussenne - en partance pour le Standard - pourrait disputer son dernier match avec les Hurlus.

Mouscron : Vasic, De Medina, Dussenne, Godeau, Campins, Hocko, Mohamed, Antonov, Boya, Olinga, Osabutey



Anderlecht : Van Crombrugge, Dewaele, Sandler, Kompany, Kayembe, Zulj, Vlap, Verschaeren, Doku, Amuzu, Gerkens