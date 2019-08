Mouscron accroche l’égalisation dans le temps additionnel à Malines - © JASPER JACOBS - BELGA

Malines – Mouscron : Le résumé - Pro League – J6 - 30/08/2019 Mouscron est parvenu à décrocher le partage face à Malines (2-2) dans le temps additionnel. La rencontre a été assez animée. Allagui a d’abord manqué un penalty sifflé en la faveur de Mouscron (19e). De Camargo en profitait cinq minutes plus tard pour ouvrir le score pour les siens. Allagui se rattrapait en égalisant (28e). Mais Kaya rendait l’avantage à Malines dans la foulée (29e). Les Malinois croyaient avoir fait le plus dur en préservant le score. Jusqu’à la… 92e minute et le but égalisateur de De Medina. Malines stagne en haut de classement, deuxième avec onze points. Mouscron fait de même, avec le même total, mais au vu du scénario du match, les Hurlus peuvent fêter ce résultat.