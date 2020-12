Montants, sauvetages sur la ligne, ratés et puis Dompé donne la victoire à Zulte-Waregem

Zulte-Waregem a émergé dans les dernières minutes face au Cercle de Bruges dans le cadre de la 19e journée de Pro League (1-0). Entre les frappes sur les montants, les sauvetages sur la ligne et les ratés, on a longtemps cru que la maladresse des joueurs allait nous priver de but et puis Jean-Luc Dompé est arrivé. L'ancien joueur du Standard, sorti du banc, a ouvert son pied pour ajuster Thomas Didillon.



Ce n'était pas la soirée de Kevin Hoggas et des Brugeois. Le Français, pas en réussite, a manqué un penalty en fin de rencontre.



Avant cette fin de match animée, la partie entre deux équipes de la deuxième moitié du classement a été décousue et disputée. L'envie, bien présente des deux côtés, a pris le pas sur l'organisation et a offert pas mal d'occasions. La plus dangereuse de la première période est arrivée à la 20e minute. Une frappe lointaine de Kainourgios échouait sur la transversale, après une déviation décisive de Didillon, le gardien brugeois. Deux minutes plus tard, Marcelin a repoussé juste avant la ligne une tête de Taravel.

En seconde période, le Essevee locaux s'est montré dangereux via Govea (47e) et Deschacht (61e). Le Cercle a gaspillé coup sur coup deux énormes possibilités par Hoggas (75e) et Musaba (76e). A la 79e, Musaba a vu sa tentative être repoussée par l'extérieur du poteau.

Le but est tombé à la 83e minute. Deschacht a lancé en profondeur Dompé. Ce dernier a filé à toute vitesse vers le but et a tiré, Didillon n'a pu que toucher le ballon, qui a terminé au fond des filets.

A une minute du terme, le Cercle a hérité d'un penalty pour une faute de Marcq sur Hotic. Bostyn a repoussé du pied le penalty d'Hoggas, qui récupéré le ballon pour l'envoyer sur le poteau.

Zulte Waregem remonte en douzième position avec 21 points, devant Eupen (20), battu 3-0 par le Club Bruges en ouverture de ce 'Boxing Day', et le Cercle (18). Les Brugeois concèdent un sixième revers de rang.