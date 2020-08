Montanier : "Un seul tir cadré, ce n'est pas assez si on veut gagner un match"

L'entraîneur français du Standard, Philippe Montanier, était assez lucide après le nul blanc entre les Liégeois et le Racing Genk (0-0) ce dimanche dans le cadre de la troisième journée de Pro League.

"On a alterné le bon et le moins bon, a souligné Philippe Montanier au micro de nos confrères d'Eleven. Le moins bon, c'était surtout techniquement, parce qu'on a fait pas mal d'erreurs techniques qui auraient pu nous coûter cher. Et puis, on a manqué d'adresse devant le but : un seul tir cadré, ce n'est pas assez si on veut gagner un match. Mais les joueurs se sont bien comportés, notamment défensivement, parce que Genk a de sérieux atouts offensifs. Nous avons été rigoureux, disciplinés et efficaces à ce niveau. Malgré tout, c'est un bon point, équitable, car Genk a eu des opportunités. L'équipe a fait preuve d'un bon état d'esprit, même si on termine la rencontre injustement à dix (après l'exclusion de Selim Amallah pour un second carton jaune, ndlr). Techniquement, on a été un peu en dessous, et dans des matches du haut de tableau, il faut élever son niveau technique, et on n'a pas su le faire aujourd'hui."

Si Obbi Oulare et Duje Cop ont reçu du temps de jeu en fin de match, Mehdi Carcela a, de son côté, passé tout l'après-midi sur le banc des remplaçants.

"Peut-être qu'il aurait pu amener quelque chose, peut-être pas, a lancé l'entraîneur du Standard. Il retrouve progressivement la forme et la saison est longue, on aura besoin de tout le monde."