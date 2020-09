Montanier : "Un Carcela comme ça, qui retrouve des couleurs, pour nous c'est appréciable"

C’est un Philippe Montanier heureux qui s’est présenté à notre micro après la victoire du Standard contre Courtrai. "C’est notre 3e match en une semaine, donc on savait qu’il y aurait de la fatigue. On entame super-bien le match en menant 2-0. Mais on encaisse un but sur la seule occasion de Courtrai. Ils ont bien joué le coup. La 2e mi-temps est plus équilibrée, mais malgré tout, on a mené dans cette rencontre. On doit tuer le match simplement."

Si la victoire fait du bien, Philippe Montanier avait un autre sujet de satisfaction en cette fin d’après-midi : les jeunes joueurs du cru. Dont la performance de Pavlovic, qui remplaçait Gavory suspendu.

"Il confirme tout le bien qu’il avait montré pendant la préparation avec ces bons matches amicaux. Il s’entraîne tout le temps avec nous. Il nous montre de belles choses. C’est un joueur dynamique et complet. Il est droitier, mais il peut jouer à gauche. Il peut se transformer en attaquant ou bien défendre et il se montre réceptif à ce qu’on lui dit. Il a fait une bonne rentrée et son remplaçant (Michel-Ange Balakwisha), qui est aussi un jeune de l’académie a bien rempli son rôle. Une victoire avec des jeunes du cru sur le terrain, c’est la cerise sur le gâteau. Ce n’est pas parce qu’ils sont jeunes qu’ils jouent. Si on les met, c’est parce qu’ils le méritent, il ne faut pas qu’ils soient timides."

Avec cette victoire, le Standard remonte à la 2e place au classement général. Pourtant, Philippe Montanier ne veut pas s’enflammer et pense surtout à bien récupérer pour l’Europa League : "On ne pense pas encore à Charleroi, on pense à l’Europa League et à atteindre les poules mais il y a des obstacles. On est plutôt focalisé sur la récupération."

Une récupération dont aura bien besoin Mehdi Carcela. Titulaire au coup d’envoi, il a effectué une bonne rencontre. De quoi satisfaire son coach : "Il remonte bien la pente. Déjà contre Bala Town, il avait été très en jambes. J’avais des hésitations sur sa condition physique pour enchaîner, mais il a bien fait ça. Je trouve qu’il monte en puissance et un Carcela comme ça, avec le collectif, il retrouve des couleurs et pour nous c’est appréciable."

Le Standard s’est imposé 2-1 contre Courtrai. Après la défaite à OHL la semaine passée, le Standard se relance en championnat.