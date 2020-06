Montanier : "On vient aussi au Standard pour les supporters et un stade bouillonnant"

Le nouveau coach du Standard, Philippe Montanier a été présenté à la presse ce mardi. Bon communicant, le Français semble avoir déjà bien compris comment le club du Standard fonctionnait. Il s’est attelé à l’exercice avec des touches d’humour clairsemées, en évitant les questions piquantes telles que les rumeurs de transferts. Son opération séduction envers les supporters a elle aussi commencé… Il les cite comme étant l’une des raisons de son intérêt pour le Standard. Compilation des meilleurs extraits.

Alexandre Grosjean a d’abord pris la parole : "Notre coach, Michel Preud’homme a pris la décision de faire un pas de côté, de quitter le petit banc, prendre un peu de retrait sur sa vie de coach. Il a eu l’élégance de nous avertir très tôt dans une période qui nous a permis de recruter le coach qui convenait le mieux au Standard de Liège. On a pu trouver un nouveau coach avec l’aide de l’ancien coach, c’est un luxe. On a eu du temps donc on a pu signer le coach qui nous convenait le mieux."

Montanier a pris ses fonctions lundi, il commence en présentant son parcours, ses attaches avec la Belgique, là où sa fille vit et travaille depuis plusieurs années.

Le Français a particulièrement apprécié la manière employée par le Standard pour le recruter : "C’était vraiment une méthodologie particulière du Standard, en 20 ans de carrière je n’avais jamais connu ça. Ça remonte à plusieurs semaines. D’abord, il y a eu des prises de contact pour savoir si j’étais libre, on a eu beaucoup de réunions. Ça m’a beaucoup plu. On a eu des réunions très techniques, très pointues avec Michel. Le but n’était pas de savoir si j’étais un bon entraîneur mais si j’étais compatible avec le Standard. Maintenant, je maîtrise très bien zoom grâce à Alexandre Grosjean, dit-il en riant. On aurait pu ne pas être compatible et on aurait pu en rester à des premiers contacts."

J’aurais bien aimé que Mbaye reste au Standard

Était-ce inconcevable que Mbaye Leye reste ? " Non non. MPH avait mis en place tout un staff, il était inenvisageable de renvoyer 6-7 personnes. Je pouvais venir avec un adjoint. Et je ne voulais pas avoir plusieurs adjoints. Je me suis aperçu par mon expérience que ça crée des frustrations quand ça se passe. J’ai besoin d’un adjoint plus offensif et un plus défensif. Ce sera Deflandre qui s’occupera de la défense et celui que j’amène avec moi s’occupera de l’attaque. J’aurais bien aimé que Mbaye reste au standard mais le rôle qu’on lui proposait ne l’attirait pas du coup."

Qu’est-ce qui lui a plu au Standard ? Et que pourriez-vous apporter au club ? " Je connais le Standard, même mon assureur français connaît le club qui est historique en Belgique. On vient ici aussi pour les supporters, pour avoir un stade plein qui est bouillonnant. Une académie et un centre d’entraînement de haut niveau. Je viens ici pour apporter ma pierre à l’édifice. J’espère apporter ma griffe, ma touche personnelle. Je veux m’appuyer sur ce qui a été fait et amener mon expérience, ma personnalité et ma méthodologie. "

Montrer du beau jeu ou des résultats ? " Il faut tenir compte de l’ADN du club. Je n’ai pas entraîné Lens et la Real Sociedad de la même façon. Après, mon but c’est que l’équipe sache un peu tout faire. On va devoir trouver une solution à chaque problème que l’adversaire nous posera. Les caractéristiques de l’effectif influeront beaucoup sur la façon dont l’équipe va jouer. "