Montanier : "On se rapproche du niveau de Bruges avec une jeune équipe"

Le Standard et le Club de Bruges se sont quittés sur un partage 1-1 samedi soir à Sclessin dans le match au sommet de la 9e journée du championnat de Belgique de football. Les Brugeois, 19 points, au compteur, rejoignent Charleroi en tête du classement, tandis que le Standard, 18 points, est 4e.

"J’aime beaucoup cette équipe de Bruges, je les félicite pour le travail réalisé. C’est la meilleure équipe de Belgique. On voit bien le nombre de titres durant les dernières années. On se rapproche du niveau de Bruges avec une jeune équipe, notre moyenne d’âge est très basse, avec beaucoup d’enthousiasme. On encaisse le but sur un bon mouvement qu’on avait anticipé. Entre l’anticiper à la vidéo et sur le terrain, ça va très vite. On a eu pas mal d’opportunités donc c’était un match plus ou moins équilibré avec une bonne intensité et deux bonnes équipes. Plus on joue des équipes de haut niveau, plus on se hisse à leur niveau et au mieux c’est. On peut mieux faire, je trouve que la deuxième période a été bien plus pleine de notre côté et les jeunes continuent à progresser", a indiqué Philippe Montanier au micro de la Pro League.

Et l’entraineur du Standard de poursuivre au sujet de l’arbitrage : "Je n’ai pas revu les images. J’essaie de me concentrer sur les choses qui dépendent de moi. Ce qui ne dépend pas de moi… vous avez vu, j’ai pris un carton jaune. On ne va pas faire de commentaires sur l’arbitrage. On espère maintenant que les deux clubs vont briller en Coupe d’Europe."