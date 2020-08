Montanier : "On peut faire bien mieux"

Le nouveau coach du Standard Philippe Montanier a réussi sa première sur le banc liégeois dans un Sclessin vidé de son public samedi à l’occasion de la première journée de Pro League. Une victoire 1-0 face au Cercle de Bruges à savourer malgré quelques bémols.

"La satisfaction du soir c’est la victoire. C’est aussi le nombre d’occasions qu’on s’est procréé et l’état d’esprit affiché par les joueurs. Il y a tout de même des bémols. On aurait dû tuer le match vu le nombre d’occasions créées même si le gardien a été bon. On aurait dû mieux maîtriser la rencontre car quand on mène 1-0, on n’est jamais à l’abri d’un retour de l’adversaire."

Pour pallier ce manque de finition, le coach français mise sur le travail intense de son groupe dans les prochaines semaines plutôt que sur un cadeau de la direction aux avant-postes.

"Je souhaite juste qu’on transforme nos bonnes occasions. Un joueur qui viendrait nous renforcer ne peut pas venir et mettre 40 buts. On a discuté un peu pour voir si Messi, Griezmann ou Dembele étaient disponibles… sérieusement, il nous faut un joueur qui amène un vrai plus et ce genre de joueurs là, les clubs ne veulent pas les lâcher et quand ils les lâchent il faut payer cher. Je veux donc me concentrer sur mon groupe qui est un bon groupe. On peut faire de bonnes choses, mieux que ce qu’on a fait aujourd’hui. C’est là-dessus que je vais me concentrer."

Le dernier message est pour le public liégeois. "Avec l’apport de nos supporters, on aurait pu marquer ce deuxième but. On leur dédie cette victoire. Tout le monde à hâte de les retrouver."