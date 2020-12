Montanier : "On n'a pas un bon niveau en ce moment, on n'a que ce qu'on mérite"

Philippe Montanier n'a pas forcément cherché à protéger ses joueurs après la défaite du Standard face à Courtrai (2-1) mercredi dans le cadre de la 18ème journée de Pro League. L'entraîneur français estime tout simplement que le niveau de prestation de ses joueurs n'est pour le moment pas suffisant pour revendiquer de meilleurs résultats.

"On a beaucoup de cœur, mais on n'a pas un bon niveau en ce moment, a souligné après la rencontre Philippe Montanier au micro de nos confrères d'Eleven. On est trop dans la réaction plutôt que dans l'action. On n'a pas le droit de se faire surprendre, et cela fait plusieurs fois que nous sommes victimes de fautes de concentration. Je suis vraiment amer par rapport à notre prestation et au résultat. On n'a que ce qu'on mérite, même si on y a mis beaucoup de cœur. Le niveau de l'équipe n'était pas suffisant. Nos prestations de ces deux derniers matches (les défaites à Gand et Courtrai, ndlr), je n'arrive pas à me les expliquer. On alterne les très belles prestations, avec un bon niveau, et les prestations à un faible niveau, notamment technique."

"On connaît toujours des moments délicats dans une saison, à nous de faire en sorte que celui-ci soit le plus court possible, a repris le coach du Standard. Je suis soucieux du niveau et de la rentabilité de l'équipe sur ces deux derniers matches. On prend trop de buts, ce qui était notre force devient un peu notre faiblesse. On arrive à marquer, mais si on prend deux buts à chaque match, ça devient compliqué de faire un résultat."

Le Standard doit encore jouer deux rencontres en 2020 : les Liégeois recevront dans les jours à venir à Sclessin Mouscron et Saint-Trond, deux équipes qui luttent pour le maintien en D1.

"Il y a de la fatigue, mais il faut aller chercher deux victoires lors de ces deux derniers matches. Ce ne sera pas simple, mais ce sera plus simple si on parvient à élever notre niveau de jeu. Le prochain match arrive vite, mais ce n'est pas une excuse : on a fait de bons matches tout en en jouant trois en une semaine. Il y a peut-être un peu de lassitude mentale, mais quand on est un joueur du Standard, on n'a pas le droit d'évoluer à ce niveau-là."