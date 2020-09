Montanier : "On a des jeunes dynamiques avec des qualités et forcément, je vais compter dessus"

Philippe Montanier pouvait être déçu que le Standard ne reparte qu’avec un point contre Zulte Waregem. Car les joueurs de Franky Dury ont été réalistes. Avec seulement deux tirs cadrés, Zulte Waregem a failli repartir avec la victoire.

"Le côté positif c’est qu’on est revenu bien qu’on est mené deux fois au score. Ça prouve que l’on a des capacités physiques alors que l’on a joué jeudi 120 minutes. Par contre, ce qui est dommage, c’est notre mauvaise entame de match et puis on n’est pas très chanceux. On reçoit chaque fois des équipes à domicile qui ont 100% d’efficacité sur leurs tirs. Zulte Waregem a deux tirs cadrés et ça donne deux buts. Contre Courtrai, il y a eu un tir cadré et un but. C’est très rare de voir des adversaires qui ont cette réussite. Mais c’est comme ça, on va rester positif, les joueurs ont réussi à renverser la tendance et montrer beaucoup de bonnes choses" a déclaré Montanier au micro d’Eleven Pro League.

Et le coach du Standard d’ajouter sur l’entame du match : "Elle est mauvaise techniquement. Je ne sais pas si c’est suite au match de jeudi, mais on a vu 4-5 joueurs qui avait trop de déchets techniques qui ne nous a pas permis de mettre la pression sur le but adverse. On savait qu’on avait les moyens de revenir et le banc de touche a aussi été très important parce qu’ils ont apporté la petite étincelle dont on avait besoin."

S’il y a des choses que le coach va devoir améliorer, il y a quand même du positif à retenir de cette rencontre. Depuis quelques semaines, de plus en plus de jeunes du cru montrent toute l’étendue de leurs capacités. Aujourd’hui, c’était au tour de Michel-Ange Balikwisha.

"A part sur le 2e but, mais les jeunes apprennent de leurs erreurs. C’est un joueur complet techniquement. Il confirme et monte en puissance depuis la préparation, comme Raskin. On a des jeunes dynamiques avec des qualités et forcément, je vais compter dessus."

Enfin, Philippe Montanier pourra aussi se montrer satisfait du but de Muleka. Le joueur s’adapte à une vitesse folle avec sa nouvelle équipe : "C’était le point d’interrogation. Quand on vient d’un autre continent, on a toujours une interrogation sur son adaptation. Mais, il s’est très vite intégré, tant dans le jeu que dans le groupe. Boka est là pour l’accompagner, mais on a l’impression qu’il est là depuis de nombreux mois. Après, on a un super groupe et il va nous apporter beaucoup."

Au classement, le Standard est 3e avec 14 points alors que Zulte Waregem grimpe à la 13e place avec 7 unités au compteur.