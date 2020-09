Montanier : "L'état d'esprit était là et c'est ça qui va nous permettre de rebondir"

"On a l’habitude de tourner les pages et puis si tout le monde était extrêmement déçu du résultat du match et du déroulé de celui-ci, tous ont aussi conscience qu’ils ont tout donné pour le maillot, pour le Standard. L’état d’esprit était là, et c’est ça qui va nous permettre de rebondir. "

Montanier a ensuite poursuivi sur la faute qui a valu la deuxième carte jaune à Gavory. "C’est une petite faute évitable. Il faut apprendre de nos erreurs. Je crois qu’il est pris par son élan. On avait dit à la mi-temps à ceux qui avaient un carton jaune qu’ils fassent très attention. Mais bon, l’intensité et l’émotion du match font que ce n’est pas toujours facile. Et ça a été très pénalisant. Malgré tout, à dix contre onze on avait la possibilité de ramener un point même si OHL a fait un bon match."

"Malgré tout, la première mi-temps était équilibrée. Puis je trouve qu’on démarre plutôt bien en deuxième période avec une bonne mainmise sur le jeu, on ne concède aucune occasion et on en a quelques-unes. Même à dix contre onze l’équipe n’a pas démérité et a toujours voulu revenir au score. C’est un petit coup d’arrêt mais on ne peut rien reprocher aux joueurs."

Vanheusden : "On se tue nous-mêmes"

Zinho Vanheusden a semblé très frustré sur la pelouse après le but de Louvain et était encore très déçu au moment des interivews au micro d’Eleven Sports.

"On a très bien commencé le match avec les 15 premières minutes où nous nous sommes procuré des occasions. C’était vraiment top. Malheureusement on ne marque pas. Après Louvain est revenu dans le match, c’est une belle équipe et on a eu un peu plus de mal en fin de première période. Mais on a été solidaires comme depuis le début de la saison. En deuxième mi-temps, on avait repris à bien jouer mais on se tue nous-mêmes. On est à 10 et sur leur seule occasion en deuxième mi-temps, ils marquent."

Le défenseur du Standard n’en veut pas pour autant à son équipier. "Tout le monde fait des fautes. J’ai déjà pris des cartes rouges aussi. On apprend et on avance. Gavory est un joueur top avec une mentalité au top, je ne peux rien lui reprocher."